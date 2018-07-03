Диктатора достаточно избрать один раз - украинцы скоро могут в этом убедиться

Виталий Портников

Публицист, журналист

3 июля 2018, 14:36

От Януковича украинцев спасло то, что он был антинациональным президентом.

Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Новым президентом Мексики станет бывший мэр Мехико Андрес Мануэль Лопес Обрадор, которого сторонники называют просто Амло - по первым буквам имени и фамилии. Лопес Обрадор пытался стать президентом несколько раз, но проигрывал кандидатам от системных политических сил. Но сейчас он задолго до выборов считался их фаворитом и набрал более 50 процентов голосов избирателей.

В Мексике начинается новая эпоха.

Некоторые наблюдатели объясняют успех Лопеса Обрадора коррупцией, бедностью и беспрецедентной волной насилия в стране. Но это - слишком простые объяснения. Коррупция, бедность и насилие были главными мексиканскими проблемами и раньше. Что не мешало мексиканским избирателям надеяться на то, что эти проблемы будут решены традиционными политическими партиями. Более того, на протяжении всего ХХ столетия Мексикой вообще правила одна партия, кандидат от которой среди аутсайдеров нынешней предвыборной гонки. Тогда сменяемость властей обеспечивалась интригами и конфликтами внутри самой правящей партии. А президентов от разных партий мексиканцы избирают только последние два десятилетия - то есть почти как у нас.

Главная причина успеха Лопеса Обрадора - не коррупция и бедность, а Трамп. Простых мексиканцев не могла не раздражать та осторожность и вежливость, с которой отвечал на выпады американского лидера уходящий с должности президент Энрике Пенья Нето. Но Нето - профессиональный политик и понимал, как важны для Мексики хорошие отношения с США.

Лопес Обрадор не стеснял себя условностями. Он обещал поставить на место американского президента. Вел компанию, как сам Трамп - с презрением к государственным институтам, журналистам, фактам, самой демократии. И победил. И теперь может стать проблемой для самого Трампа - потому что не ясно, что может сделать американский президент, если соседняя страна станет генератором нестабильности, а ее президент - проводником и защитником этой нестабильности. Тут уж никакая стена не поможет.

Конечно, Трамп в нищей стране - совсем не то же самое, что Трамп в богатом государстве. Трамп в стране, которая еще не поняла, что такое демократия - совсем не то же самое, что Трамп в государстве с развитыми институциями. Правление Лопеса Обрадора может оказаться катастрофой и для мексиканской экономики, и для мексиканской демократии. И примеров такому развитию событий - множество. Вспомним Уго Чавеса, Владимира Путина или Виктора Януковича.

От Януковича украинцев спасло то, что он был антинациональным президентом, который не захотел защищать страну от поглощения Москвой. И к тому же столица этой страны - город с развитым национальным сознанием. Представим себе на мгновение, что Янукович - при всех своих прочих бандитских качествах - был бы защитником украинских национальных интересов на международной арене. Или что столица Украины - не Киев, а Донецк. И мы быстро поймём, что до сих пор жили бы при диктатуре Януковича. И никакой народ, никакие олигархи ничего бы не сделали.

В стране с неразвитыми государственными институтами и деморализованным населением диктатора достаточно избрать президентом всего один раз. Все остальное он сделает сам.

Если украинцы еще в это не верят - уже в 2019 году они могут в этом убедиться.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо

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