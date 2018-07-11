Жлобский протест: почему из-за евробляхеров проиграют все

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

11 июля 2018, 11:45

Общество, где каждый каждого пытается обмануть – никогда не достигнет успеха.

Дождь и евробляхеры. Они всегда приходят вместе. Такое впечатление, что эти люди планируют свои акции таким образом, чтобы сделать пробки еще больше. А жизнь водителей еще более невыносимой. Такая вот она солидарность водителей. Сначала ты решаешь, что ты самый хитро сделанный и пусть прочие водители платят налоги, но это не для тебя, и ты завезешь машину по схеме. Ведь "Свобода" твое второе имя и ты волен делать то, что вздумается. А потом ты блокируешь ключевую дорогу в центре, и пусть все остальные водители постоят в пробке. А потом удивляешься, почему же тебя так не любят.

Так почему же не любят евробляхеров? Не потому, что на дорогах они ведут себя как хамы, которым тоже больше всех надо сделать именно это движение, приехать самым быстрым. В общем, что правила дорожного движения, как и налоги, не для них. Они созданы для свободы. Возможно, все не так и их действия просто бросаются в глаза, ведь они выделяются на общем фоне водителей. Но факт остается фактом. От водителей на евробляхах на дорогах стараются держаться подальше. Может еще и потому, что владельцы автомобилей, попав в аварию, могут просто встать и уйти. Оставив проблему честному водителю, который и заплатил все налоги.

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Почему они протестуют сейчас? Потому что власть наконец-то решила навести порядок. И наконец-то совместили две базы, полиции и таможни. Это было сложное решение, наверняка над ним работали годами с таким упорством, что позавидовал бы сам Илон Маск. Но свершилось. Не прошло и два года, как машины на еврономерах заполонили украинские города. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. И сейчас эти люди, которые говорят, что они ничего не нарушают, а просто случайно пару лет катаются на транзитных автомобилях, столкнулись с реальностью наказания. Вот ведь как забавно. Они говорят, что ничего не нарушают. Но выступают против наказания себя за нарушения. Они говорят что не требуют легализации, но очень хотят при этом сделать свою езду законной.

Они протестуют не ради того, чтобы снизить налоги при покупке автомобилей для всех водителей. Всем водителям не угрожают штрафы. Нет, они требуют удовлетворить их право нарушать и дальше безнаказанно. С таким же успехом на протест могут выйти решалы, потребовав отменить Прозорро. Или главврачи больниц, требуя вернуть им денежные потоки. Но эти все поступают умнее, они нанимают мураевских бабушек. А евробляхеры выходят собственной персоной. И говорят, что воровать – их неотъемлемое право. И протестуют перед кабинетами чиновников, которых обвиняют в коррупции.

Но вот беда, трудно обвинять кого-то в преступлении, когда ты сам преступник. Ты соучастник. Ведь когда ты используешь схему, ты ничем не лучше чиновника, который эту схему покрывает. Вы вместе с ним виноваты в том, что в стране плохие дороги, а у пенсионеров маленькие пенсии. Вы воруете вместе. И то, что евробляхеры воруют мало лишь указывает на то, что им не повезло. Была бы возможность, воровали бы по крупному. И всегда бы нашли объяснение, почему они это делают. Ведь спроси без камеры любого крупного коррупционера, он всегда скажет "что не мы такие, жизнь такая" и в этой стране по другому нельзя. То есть полностью повторит тезис евробляхера.

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Поэтому их и не любят. И не будут любить. И даже не за пробки, хотя они подогревают градус антипатии. И не за аварии, хотя и они не радуют. Но не любят именно за жлобство. Потому что обмануть всех, не заплатив налоги, а потом требовать, чтобы тебе это простили – это банальное жлобство. Общество, где каждый каждого пытается обмануть – никогда не достигнет успеха. И мы ведем себя точно также. Мы ведем себя как водители, которые вместо того, чтобы дисциплинировано ехать в двух полосах, занимают еще и обочину, а потом вклиниваются назад, создавая тем самым пробку. И все вместе мы приезжаем позже. И вечно опаздываем. И пусть тот, самый хитро сделанный, и может приехать раньше, выиграв себе немного времени (заплатив меньше налогов), но все вместе мы проигрываем. Вот и сейчас, хитро сделанные евробляхеры снова пытаются выиграть себе. За счет всех нас. И потому все вместе страдаем от недостаточности налогов. И от пробки в дождливый летний день. Просто потому, что кто то не хочет платить по своим долгам. Просто потому что кто-то не хотел платить налоги, а теперь не хочет платить штрафы. Штрафы, которые заслужил.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

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