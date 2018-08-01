Адвокаты дьявола

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

1 августа 2018, 17:16

Превращение судебного процесса над Януковичем в буффонаду – это и есть цель защиты "беглеца" и их кураторов из Кремля.

Янукович с адвокатом Сердюком

На днях Владимир Горбач поднял важную тему предела допустимого морального компромисса в адвокатской работе. Когда адвокат из защитника интересов и прав своего клиента превращается в политическую фигуру и ретранслятора месседжей врага.  

Горбач сравнивает дело пиарщика Януковича Пола Манафорта в США, которое ведет прокурор Мюллер, и дело Януковича, судебные заседания по которому происходят в Украине. "Когда адвокат ведет себя как политтехнолог – он не адвокат, а политтехнолог. И квалификация его деятельности – злоупотребление правом", - отмечает Владимир.

Сегодня мы видим, как это происходит на практике. Оболонский районный суд Киева, где идут слушания о госизмене Виктора Януковича, не смог начать дебаты, поскольку защитники экс-президента покинули зал заседаний.

Перед этим адвокаты Януковича в третий раз ходатайствовали о мнимой уважительности причин неявки и переноса судебного заседания. То защитники будто бы находятся в Верховном суде, где рассматривается их ходатайство о передаче подсудности данного уголовного дела, то обнаружилась необходимость ознакомления с материалами дела новых защитников, то адвокаты настаивают на срочной необходимости заслушать в деле показания экс-премьера Азарова и т. д.

Как заявил председательствующий судья Владислав Девятко, "в украинском законодательстве, по мнению суда, отсутствуют возможности эффективно реагировать на такое поведение стороны защиты"

Затягивать рассмотрение дела – обычная форма работы адвоката. Я бы даже это понял. Для Генпрокуратуры и власти как таковой важно, чтобы судебный процесс был безупречным с точки зрения соблюдения процедур.  А они так выписаны в нашем УПК, будто сами способствуют избеганию любым коррупционером или крупным преступником наказания.

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Напомню, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (госизмена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что вызвало гибель людей или другие тяжкие последствия). Если суд признает доказанными преступления экс-президента, то Януковичу светит пожизненное заключение.

Если судебные дебаты начнутся уже на этой неделе, то есть шанс, что мы услышим приговор суда по делу госизмены Януковича уже через месяц-два.

Адвокаты-политтехнологи Януковича делают все, чтобы сорвать судебные дебаты и затянуть завершение процесса.  Максимально затянуть рассмотрение дела до выборов президента Украины, а потом использовать возможности  последнего слова Януковича (как подсудимому, ему должна быть предоставлена такая возможность). Очевидно, что будет скайп-включение, которое будут транслировать некоторые наши телеканалы. Спич Януковичу напишут в Кремле и расставят все необходимые акценты. Под выборы – хайп будет еще тот.

Наверное, не имеет смысла напоминать господину Сердюку и остальным о статье 44 Правил адвокатской этики, в которой говорится, что "адвокат  не должен совершать действий, направленных на неоправданное затягивание судебного рассмотрения дела". Как по мне, команда нынешних адвокатов Януковича именно и занимается тем, что затягивает время и  устраивает для российской пропаганды удобные площадки.

Другая линия политтехнологической защиты Януковича заключается в его обращении в суд с иском против Генерального прокурора Юрия Луценко, от которого экс-президент-беглец требует "опровержения неверной информации и извинений". Янукович только сейчас увидел в словах Луценко оскорбительные для себя высказывания и неправдивую информацию о масштабах своей коррупции.

На мой взгляд, Януковичу и его адвокатам-политтехнологам стоит подать иск против нескольких миллионов граждан Украины, которые не подбирали выражений в оценке деятельности экс-президента в 2013-2014 гг. в соцсетях и прямых эфирах. В частности, и против меня.

Очевидно, что и этот процесс "Янукович против Луценко" будет транслироваться отечественными телеканалами.

В этом отношении очень точно сказал Владимир Горбач: "Когда украинские телеканалы без объяснений транслируют прямую речь "адвокатов Кремля"  - они просто подключают к нашему мозгу проводки российской пропаганды".

Абсурдизация процесса, превращение его в буффонаду – собственно, это и есть цель защиты и их кураторов из Кремля.

В завершение хотел бы привести один красноречивый пример отличия судебного процесса в Украине и в США. Это все то же дело Пола Манафорта, судебные слушания по которому должны были начаться еще неделю назад, в прошлый понедельник. Но Манафорт явился в зал суда в городе Александрия, штат Вирджиния, в зеленом тюремном комбинезоне, чтобы… попросить судью о переносе процесса. Судья Эллис отругал подсудимого за "неподобающий вид", обязал его в следующий раз надеть костюм, но разрешил перенести начало заседания на неделю, подчеркнув, правда, что более затягивать дело не позволит: "Я не допущу, чтобы этот процесс превратился в бесконечный. В конце концов, я работаю не в театре".

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, для "Главреда

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суд приговор Сердюк Виктор Янукович Виталий Кулик
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