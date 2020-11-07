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Байден - новый Троцкий, который бросит США в пожар мировой революции

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

7 ноября 2020, 06:54

Лидер демократов - это стагнация мировой экономики и строительство глобализма по всему земному шару.

Джо Байден
Джо Байден / GettyImages

В том пока гипотетическом сценарии, где Байден становится президентом США, США не раскалываются и не погружаются в гражданский конфликт и войну, в общем, если все будет примерно, как всегда, но с Байденом в качестве президента, за спиной которого маячат молодые и весьма хищные волки и волчицы типы Камалы Харрис.

Байден, понятно, не Трамп. Нынешняя демпартия США - это практически леваки-троцкисты в одном из радикальных и крайне специфическом прочтении. Если Троцкий только мечтал о мировой революции и мировом гегемоне - пролетариате, то демократы обладают возможностями и ресурсами. Помимо этого, у них есть нечто невещественное, но крайне важное - мировая идеология. Внеклассовая, вненациональная, надцивилизационная. Хороша она или нет - вопрос отдельный, так как вначале на него нужно ответить: для кого хороша. Но она есть. А значит - есть сторонники идей неотроцкизма по всему земному шару.

Читайте такжеПосле выборов Штатами будут править коррупция и левая черньКак настоящий троцкист, Байден вполне допускает, что население США - это тот горючий материал, который можно бросить в пожар мировой революции-трансформации по глобалистским лекалам. Кстати, в этом и заключается ключевой антагонизм с белой Америкой Среднего Запада - реднеки не готовы стать хворостом для идей трансгендерных яппи. Поэтому и нынешнее ожесточение.

Тем более Байден не будет жалеть и горевать по поводу диких туземных вождей, на чью территорию он намерен окончательно принести Пакс американа в нынешнем глобалистском прочтении.

Демократы неизбежно повысят налоги и стагнируют и без того кризисную американскую экономику. Что станет триггером, запускающим новый виток мировой рецессии. Сырьевые колонии вроде путинской России с их хронической "голландской болезнью" будут вынуждены ужиматься еще сильнее, чем сейчас. Хотя казалось бы - куда еще.

Читайте такжеТрамп vs Байден: какой президент будет выгодней УкраинеПодспудная логика глобалистов здесь очевидна - для трансформационного рывка в новый уклад мировая экономика должна найти и изыскать ресурс. Фазовый переход прожорлив, он потребляет море ресурсов и всегда - авансом. То есть - вы тратите сейчас, но преимущество получите потом. Если перейдете. Если нет - то потраченный ресурс просто сгорит.

Кризис для финансовой олигархии - возможность затормозить переход в шестой уклад и, возможно, сорвать его совсем. Что делает ее царем горы на достаточно продолжительное время. Финансисты - это про пятый уклад, технологии постиндустриального производства услуг. Шестой - это производящий уклад, где услуги становятся вспомогательным инструментом, а потому в Шестом финансисты теряют свое доминирующее положение просто объективно.

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