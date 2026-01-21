Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Съедят": жена Решетника рассказала, что пугает ее больше, чем отсутствие света

Алена Кюпели
21 января 2026, 16:06
34
Кристина Решетник пожаловалась на четверых голодных мужчин, которые каждый вечер приходят домой.
Григорий Решетник, Кристина Решетник
Кристина Решетник с ужасом ждет вечера/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Решетник

Кратко:

  • Чего боится жена телеведущего
  • Что она говорит по поводу света в доме

Жена украинского известного ведущего Григория Решетника – блоггер Кристина Решетник поделилась кадрами из нового загородного дома и пожаловалась на интересный факт.

Об этом она рассказала в сториз на своей странице в Instagram.

видео дня

Так, по словам блогерши, ее не сильно пугает отсутствие электроэнергии, как возвращение ее троих сыновей голодными со школы.

Кристина Решетник и ее носки
Кристина Решетник славится своей любовью к тяжелому люксу / Скриншот Instagram/kristina_reshetnik

"29 часов нет света, включали 1 раз на 15 минут ночью. Меня это не пугает так, как появление троих голодных, а точнее четверых голодных мужчин вечером, которых нужно кормить. Дайте свет, а то они меня съедят", - написала Кристина.

Она также опубликовала фото, как сидит в теплом капюшоне со слегка грустным лицом.

Кристина Решетник шутливо пожаловалась на голодных детей
Кристина Решетник шутливо пожаловалась на голодных детей / Скриншот Instagram/kristina_reshetnik/

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что накануне Бруклин сделал несколько сториз на своей странице в Instagram, где рассказал о всех обидах, которые ему якобы нанесли звездные родители. Об этом конфликте пишут многие, а также продолжают делится архивными видео, на котором частично виден конфликт звездной семьи.

Ранее также украинская актриса Ольга Сумская получила волну хейта в соцсети Threads из-за своего предложения, связанного с отключениями электроэнергии. Комментаторы припомнили артистке, что ее родная дочь живет в Москве.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Григорий Решетник

Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

17:01Экономика
Трамп выступил на форуме в Давосе и сделал заявление об Украине и Путине - что сказал

Трамп выступил на форуме в Давосе и сделал заявление об Украине и Путине - что сказал

16:41Война
Только в одном городе 4000 домов без тепла: Зеленский - о сложной ситуации в энергетике

Только в одном городе 4000 домов без тепла: Зеленский - о сложной ситуации в энергетике

15:56Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

Дом станет тёплым за минуты: простой приём с радиатором даёт неожиданный эффект

Дом станет тёплым за минуты: простой приём с радиатором даёт неожиданный эффект

Последние новости

17:05

"Не позднее месяца": ПФУ предупредил украинцев о новом правиле "детских" выплат

17:01

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

16:58

Елена Тополя ответила на слухи об изменах в браке: "До всех дойдем"

16:41

Трамп выступил на форуме в Давосе и сделал заявление об Украине и Путине - что сказал

16:30

Почти все допускают три ошибки: как ускорить зарядку телефона

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:27

Мороз начнет постепенно спадать: на Тернопольщину надвигается потепление

16:21

Серьезный удар по логистике врага: партизаны устроили мощную диверсию в РФ

16:12

Алла Пугачева готовит грандиозное возвращение — детали

16:06

"Съедят": жена Решетника рассказала, что пугает ее больше, чем отсутствие света

Реклама
15:57

В Житомире появятся необычные троллейбусы: чем они уникальны (фото)

15:56

Только в одном городе 4000 домов без тепла: Зеленский - о сложной ситуации в энергетике

15:54

Почти 70 лет жило с "неправильным" названием - что это за город Украины

15:44

Виктория Бэкхем отвернулась от сына и заплаканной невестки: в сети всплыло видеоВидео

15:41

Экс-глава "Укрэнерго" погиб прямо на подстанции - СМИ назвали причину смерти

15:40

Чтобы избежать штрафа: водителей призвали проверить омыватель в авто

15:28

"Сдержанный оптимизм": Буданов сделал новое заявление о сроках окончания войны

15:08

"Нас тут бомбят": Притула позвонил Молочному после начала вторжения РФ

15:02

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФВидео

14:44

Код Вселенной в дате рождения: какие люди наделены особым даром

14:35

В Киеве во время работ умер слесарь: Кличко рассказал, что на самом деле произошло

Реклама
14:33

Вышла тайно замуж и прячет детей: куда делась бывшая жена Цекало

14:26

Хищение миллионов по "зеленому" тарифу: экс-чиновник ОП среди подозреваемых в схеме

14:10

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

13:52

Колючие, но теплые: раскрыт секрет старых советских шерстяных одеял

13:37

"Не будет легко": известный украинский писатель мобилизуется в ВСУ

13:35

Морозный антициклон отступает из Украины: названа дата ощутимого потепления

13:30

Путин хочет заключить мирное соглашение с Украиной - Уиткофф

13:27

Когда в Киеве вернутся отключения света по графику: в Минэнерго спрогнозировали

13:23

"Спросите у дочери, которая в Москве": Ольга Сумская попала в громкий скандал

12:35

"Мне страшно": Елена Тополя впервые после задержания обидчика высказалась о сливе видео

12:29

"Теперь официально": Яна Глущенко решилась на изменения после развода

12:28

Киевляне бегут из столицы из-за холода и темноты: Кличко назвал цифру за январь

12:18

По 20 часов в темноте и неделями без тепла: эксперт спрогнозировал ситуацию в Киеве

11:47

Повреждена инфраструктура, горели дома: РФ била дронами по Одесчине - деталиФото

11:41

Гололед и мороз: какая погода будет сегодня в Харькове

11:27

"Забирали на операцию": Женя Кот появился с забинтованной головойВидео

11:17

Самая сильная магнитная буря внезапно накрыла страну: когда она закончится

11:10

Наконец-то повезет: какие знаки зодиака выйдут из кризиса в 2026 году

10:57

Гороскоп на завтра 22 января: Ракам - недоразумения, Львам - прибыль

10:55

Работают по трое суток: в Киеве умерли два слесаря аварийных бригад - нардеп

Реклама
10:39

"Умирает" медленно: главные сигналы, что ваш телефон скоро сломается

10:28

"Проходите комиссию": звезда "Скаженого весілля" рассказал, почему не мобилизовался в ВСУ

10:27

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

10:16

"До чего вы докатились": беглец Потап "проехался" по украинцам из-за Тины КарольВидео

10:12

Холодный антициклон над Одессой: чего ждать от погоды в ближайшие дни и когда потеплеет

09:32

Почему 22 января нельзя бездельничать и далеко уезжать: какой церковный праздник

09:24

Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: что известно о последствиях

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

08:36

В Украине ввели аварийные отключения света - где графики не действуют

08:27

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять