"Съедят": жена Решетника рассказала, что пугает ее больше, чем отсутствие света

Кристина Решетник пожаловалась на четверых голодных мужчин, которые каждый вечер приходят домой.

Кристина Решетник с ужасом ждет вечера/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Решетник

Жена украинского известного ведущего Григория Решетника – блоггер Кристина Решетник поделилась кадрами из нового загородного дома и пожаловалась на интересный факт.

Об этом она рассказала в сториз на своей странице в Instagram.

Так, по словам блогерши, ее не сильно пугает отсутствие электроэнергии, как возвращение ее троих сыновей голодными со школы.

Кристина Решетник славится своей любовью к тяжелому люксу / Скриншот Instagram/kristina_reshetnik

"29 часов нет света, включали 1 раз на 15 минут ночью. Меня это не пугает так, как появление троих голодных, а точнее четверых голодных мужчин вечером, которых нужно кормить. Дайте свет, а то они меня съедят", - написала Кристина.

Она также опубликовала фото, как сидит в теплом капюшоне со слегка грустным лицом.

Кристина Решетник шутливо пожаловалась на голодных детей / Скриншот Instagram/kristina_reshetnik/

О персоне: Григорий Решетник Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

