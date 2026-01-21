"Съедят": жена Решетника рассказала, что пугает ее больше, чем отсутствие света

Кратко:
- Чего боится жена телеведущего
- Что она говорит по поводу света в доме
Жена украинского известного ведущего Григория Решетника – блоггер Кристина Решетник поделилась кадрами из нового загородного дома и пожаловалась на интересный факт.
Об этом она рассказала в сториз на своей странице в Instagram.
Так, по словам блогерши, ее не сильно пугает отсутствие электроэнергии, как возвращение ее троих сыновей голодными со школы.
"29 часов нет света, включали 1 раз на 15 минут ночью. Меня это не пугает так, как появление троих голодных, а точнее четверых голодных мужчин вечером, которых нужно кормить. Дайте свет, а то они меня съедят", - написала Кристина.
Она также опубликовала фото, как сидит в теплом капюшоне со слегка грустным лицом.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что накануне Бруклин сделал несколько сториз на своей странице в Instagram, где рассказал о всех обидах, которые ему якобы нанесли звездные родители. Об этом конфликте пишут многие, а также продолжают делится архивными видео, на котором частично виден конфликт звездной семьи.
Ранее также украинская актриса Ольга Сумская получила волну хейта в соцсети Threads из-за своего предложения, связанного с отключениями электроэнергии. Комментаторы припомнили артистке, что ее родная дочь живет в Москве.
Вас также может заинтересовать:
- "Пришлось возвращаться в Украину": жену Решетника с детьми не пустили в Польшу
- Жена телеведущего Решетника попила кофе в луке за 525 тысяч гривен
- Жена Григория Решетника попала в больницу - что случилось
О персоне: Григорий Решетник
Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред