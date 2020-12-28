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Чего ждать Украине от Европы, США и Китая в 2021 году

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

28 декабря 2020, 06:57

Все ключевые события уходящего года - только возможности, которыми нам еще предстоит воспользоваться.

МИД Украины
В следующем году позиции Украины на международной арене вряд ли существенно усилятся / РБК-Украина

В 2021 году уровень заинтересованности международных игроков во влиянии на Украину останется примерно таким же, как и в этом году.

Ни Китай, ни США, ни европейские страны не имеют глубокой заинтересованности в Украине и понимания, что с ней делать. Международная маргинализация Украины, которая длится последние несколько лет, продолжится и в следующем году.

США и ЕС

Даже несмотря на приход к власти в США Джо Байдена, Брексит в Великобритании и трансформацию НАТО, Украине в следующем году не стоит ожидать чего-то особенного. Все эти события создают для Украины возможности, но, например, в случае с Байденом, Украине нужно знать, как правильно и выгодно для себя сыграть на его антироссийских настроениях и тяготении к нам, чтобы остаться хотя бы в поле зрения внешней политики США.

Трансформация НАТО также выгодна Украине, так как у Альянса (к членству в котором мы, вероятно, продолжим стремиться и в 2021 году) есть большая проблема – его устаревание. А это, в свою очередь, приводит к его ослаблению. Но у нас пока нет даже планов по конвертированию этих возможностей в практическую плоскость.

Великобритания

В случае с Великобританией, самое ценное для нас соглашение, из тех, что мы с ней подписали в минувшем году – о намерении предоставления кредита Украине на покупку боевых катеров. Но с тех пор, как договор был заключен, о дальнейшей его реализации ничего не слышно. Вряд ли стоит ожидать существенного усиления влияния Лондона на Украину, так как там пока нет понимания о том, какие могут быть их интересы в нашей стране.

Украина мало что может предложить. Британия заинтересована в торговых договорах, чтобы минимизировать свои потери от разрыва отношений с ЕС, но мы не экспортируем высокотехнологичную продукцию, а сырье мы уже реализуем в других направлениях. Великобритания хочет усиливаться на международном уровне за счет участия в различных платформах и, теоретически она могла бы влиться в разрешение конфликта на Донбассе и в Крыму, но в этом случае неизвестна реакция России, Германии и Франции.

Читайте такжеУкраина становится не токсичной - она уходит в забытьеКроме того, внешняя политика самой Великобритании после Брексита еще не сформировалась окончательно. И так как переговоры по выходу Соединенного Королевства из ЕС не закончились и все дедлайны сорваны, то к концу 2020 года Великобритания рискует выйти из Евросоюза без какого-либо договора. Это, в свою очередь, грозит ей серьезным экономическим ударом, из-за которого британцы будут заняты решением внутренних вопросов и отодвинут вопросы внешней политики (и, тем более, сотрудничества с Украиной) на второй план.

Но главное, что будет тормозить дальнейшее сотрудничество и любые международные инициативы – это внутриполитические проблемы самой Украины. Мы сами не до конца понимаем, чего хотим, апеллируем к условному Западу и даже Европу не рассматриваем отдельно от США, хотя Запад уже давно не является единым.

Китай

Также не будет в 2021 году и переориентации Украины на Восток. Причин для этого несколько, но главная из них – слишком сильное влияние западных стран.

Украина пока не способна сформировать повестку для восточного рынка, где совсем другая культура и коммуникации, для которых нужно задействовать совсем иные ресурсы в сравнении с Западом. Какие-то поверхностные контакты и визиты украинского руководства в страны Азии в 2021 году возможны, но дальше них вряд ли дойдет.

Взаимоотношения Украины и Востока – это сложная история, в которой есть множество пробелов. Украина не присутствует в их информационном пространстве, потому о ней там мало знают и, как следствие, не особо ею интересуются. А это, в свою очередь, не способствует налаживанию политических контактов.

США и Китай у нас будут соперничать в сфере телекоммуникаций, инфраструктуры - Пекин будет пытаться зайти на украинский рынок со своими проектами в рамках стратегии "Нового шелкового пути", Вашингтон будет этому всячески противодействовать. История вокруг Мотор Сичи – яркий пример того, как все может выглядеть.И Украине придется только выжидать, чтобы извлечь выгоду для себя.

Вывод

Учитывая внутриполитические события, которые связаны, с одной стороны, с частичной потерей контроля власти над страной правящей командой, и, с другой стороны, с кризисом между политическими силами, властью и обществом, в следующем году Украина на международной арене существенно не усилится.

Но если будет хотя бы определено, к чему мы стремимся и какие для этого понадобятся ресурсы на разных направлениях, кто наши друзья и враги в стратегическом плане, то в 2021 году этого будет достаточно, чтобы в течение последующих нескольких лет проводить целостную внешнюю политику.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда

НАТО новости США новости Великобритании внешняя политика Борис Джонсон Джо Байден Мотор-Сич Брексит Илия Куса новости Украины новости Китая
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