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Что ждет украинскую экономику в случае повторного карантина

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
21 октября 2020, 06:49

В Украине и так наблюдается падение ВВП, а в случае жесткого локдауна это падение будет гораздо глубже.

Карантин, Киев
Очередной локдаун неминуемо приведет к потере рабочих мест украинцами / УНИАН

По словам президента Зеленского, критической для украинской системы здравоохранения станет ситуация, когда суточная заболеваемость достигнет 9,5 тысяч - тогда власть будет вынуждена ввести жесткий карантин. Однако я очень сомневаюсь, что в Украине повторно введут общенациональный карантин вроде того, что был весной.

Даже если центральная власть попытается ввести локдаун, большой вопрос – будут ли его придерживаться местные власти. Вполне вероятно, что – нет, власти на местах понимают, что у них проблемы с бюджетом, и им не до карантина.

Да и народ особо не станет слушаться и соблюдать рекомендации власти, потому что видит раздолбайство самой власти: работа ресторана "Велюр" в разгар карантина, несоблюдение масочного режима народными депутатами… Видя все эти примеры, у народа, естественно, возникает вопрос: "Почему вы нас заставляете придерживаться ограничений, если сами их не соблюдаете?". У украинцев весьма фаталистическое отношение к коронавирусу…

Читайте такжеУкраинская медицина рухнет в течение месяцаВ любом случае, даже если власти придется ужесточать карантин (а мест в больницах, как видим, все меньше и меньше, потому такой сценарий нельзя полностью исключать), не думаю, что ограничения будут столь же жесткими, как весной. А более мягкие ограничительные меры едва ли существенно повлияют на украинскую экономику.

Однако, если предположить, что повторится весенний локдаун, то, конечно, наша экономика ощутимо просядет.

В Украине и так наблюдается падение ВВП, а в случае жесткого локдауна это падение будет гораздо глубже. Думаю, что наш ВВП в таком случае просядет приблизительно на 6,5%.

ВВП, как известно, является совокупностью товаров и услуг, которые произвела экономика страны. А в случае введения общенационального карантина, естественно, сразу упадет сектор услуг, пострадают кафе и рестораны, сфера обслуживания, а также малый бизнес. Однако все это потянет за собой и производство, поскольку кто сможет покупать всю эту продукцию? Разве что экспортные предприятия, да и то вопрос – сохранится ли спрос на украинские экспортные товары на внешних рынках. Прогнозируется, что экономика еврозоны просядет приблизительно на 7%. И, поскольку украинский экспорт заточен именно на еврозону, это больно по нам ударит.

Читайте такжеУкраинская катастрофа: хроники надвигающегося бедствияПлюс, естественно, учитывая, что некоторые сферы экономики могут остановиться, возрастет и безработица. Локдаун неминуемо приведет к потере рабочих мест украинцами.

Отразится ли локдаун на курсе гривны? В курс гривны уже сейчас заложены все эти риски. Шоковое падение гривны уже произошло, потому говорить о том, что гривна существенно обвалится, я бы не стал. Разве что спекулянты, которые играют на курсе гривны, сейчас могут рассказывать о том, как всем будет плохо, в том числе и гривне.

В государственном бюджете заложен курс гривны на уровне 29,5 гривен за доллар. Потому, когда мы выйдем на этот параметр, это будет просто выполнением того, что написано в бюджете.

Так что пока никакой катастрофы не предвидится.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

безработица курс гривны экономический кризис Тарас Загородний коронавирус в Украине карантин в Украине
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