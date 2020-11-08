Пожизненная неприкосновенность Путина: от чего пытается обезопасить себя "бог нации"

Путин, как любой диктатор, уверен, что будет править до последней минуты. И Каддафи тоже был в этом уверен... / Reuters

В Госдуму РФ внесен законопроект, которым предлагается гарантировать пожизненную неприкосновенность бывшим президентам страны. В частности, экс-президента РФ не смогут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать.

С одной стороны, эту законодательную инициативу следует расценивать как "прогиб" холопов Путина, с другой – как попытку Путина окончательно "забетонировать" гарантии для себя-хорошего на всякий случай.

Однако у Путина пока немало "запасных аэродромов" и возможностей обезопасить себя. Во-первых, сохраняется вариант его пожизненного пребывания на посту президента. Во-вторых, есть вариант, предусматривающий восстановление монархии в России и коронование Владимира Путина. В-третьих, есть вариант с Советом Федерации, который Путин должен возглавить и руководить государством, но пребывая на другой должности. То есть он может менять разные должности, но должен оставаться руководителем государства, пока его не вынесут вперед ногами.

Читайте такжеБункерный Путин доказал, что он-патологический трусИменно под Путина его "слуги" сейчас быстренько выписывают любые варианты, которые бы обеспечили ему гарантии безопасности. И голосуют за все это в спешке. Это – обычная практика тоталитарной страны.

Этот законопроект является проявлением желания "холопов" понравиться своему "государю", а также желания "государя" получить от холопов подтверждения "верноподданности" и дополнительные гарантии на случай "абы чего не случилось". Именно поэтому пожизненную неприкосновенность Путина они сейчас запечатлевают и цементируют навечно.

Вообще, тема о пожизненной неприкосновенности лидера государства в России обсуждается уже почти год. И уже год идет конкуренция, кто станет большим лизоблюдом, кто больше понравится Путину своей инициативой. Во время дискуссий на эту тему в России ссылались на некоторые европейские государства, где бывшим президентам гарантируется неприкосновенность на определенный период после окончания полномочий.

Кроме того, норма о неприкосновенности уже выписана в обновленной конституции РФ. И этим законопроектом депутаты Госдумы просто приводят в соответствие обновленной Конституции свое законодательство. Ведь конституция писалась "на коленках", с нарушением всех возможных норм и процедур, поэтому теперь это нужно исправить и привести в соответствие, вот они и мечутся…

Что дальше... Все понятно: каждая инициатива, направленная на закрепление пожизненных гарантий и пожизненной власти, безусловно, будет принята в России.

Читайте такжеНачинается война против Путина, где Украина будет передовым бастиономВедь бежать куда-то Путин не собирается. В России у него гигантские территории, дворцы, роскошь, бункеры – зачем ему куда-то ехать? Где еще он будет иметь такие бункеры, охрану и поместья, как в России? Он в России – вождь и "бог нации".

Да и он не собирается отходить от власти до самой смерти. Но он думает о другой формальной должности, находясь на которой он будет руководить. Например, возможно, как в Иране – духовный лидер нации. И выписывать каждый раз под каждую новую должность норму о неприкосновенности – дело сложное и невыгодное. Поэтому лучше закрепить неприкосновенность за лицом.

Любой диктатор до последней минуты уверен, что он сможет всегда контролировать власть. И Каддафи тоже был в этом уверен…

Впрочем, в России возможен бунт олигархов или бунт окружения Путина. Но на этот случай в России есть старая традиция – цареубийство.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда