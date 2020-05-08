Как Партия мэров может стать конкурентом Слуги народа

Работа Кличко в партии мэров может стать плацдармом на будущие президентские выборы / УНИАН

Идея с партией мэров сама по себе не нова – первые попытки ее сформировать были еще на прошлых парламентских выборах, так называемый проект Труханова и Кернеса Доверяй делам. Но Партии мэров в том формате, который сейчас обсуждают - объединение мэров Киева, Харькова, Львова и Одессы - не будет, так как у всех этих градоначальников есть собственные политические силы, которые они могут эксплуатировать на местных выборах. Кроме того, вряд ли Труханов, Садовой и Кернес захотят впрягаться в компанию Кличко, поскольку он собирается баллотироваться в президенты и вся его нынешняя местная избирательная кампания строится вокруг идеи выхода Кличко на перспективу потенциального кандидата.

Но если пойдут по второму варианту, - объединения руководителей районных центров, крупных городов (но не областных центров) и лидеров ОТГ, - то этот проект более реален и перспективен. И в этом случае он может рассчитывать на 15-20% рейтинга в целом по стране, и на солидную поддержку в своих общинах. А это значит, что они могли бы стать конкурентами для президентской политсилы.

Я бы не связывал эту активность с Петром Порошенко, хотя его последняя парламентская активность и факт сбора подписей для проведения внеочередной парламентской сессии указывает на то, что Порошенко всерьез рассматривает возможность вернуться на наивысшую в стране должность.

Читайте такжеЧем закончится война Зеленского с мэрамиЕдинственное, что вносит коррективы в эти планы – критика Зеленского барьера в 5% и 2/3 покрытия областей. Если бы эти нормы ввели, то потенциальным городским главам было бы тяжелее сформировать партию и выйти с ней на выборы. Однако заявление президента открывает дорогу мэрам к активному объединению.

Похоже, команда Зеленского выбрала для себя вариант, при котором удобнее договориться с "мэрскими" силами, которые могут выиграть выборы на местах, чем идти против них сейчас и заставлять тех же Труханова и Кернеса искать пристанище в ОПЗЖ, тем самым усиливая их позиции. В Офисе президента остепенились и пытаются наладить диалог с региональными элитами.

Это не случайно, так как сейчас есть запрос в связи с разочарованием в нынешней правящей партии. Но при этом пока, судя по недавним исследованиям, нет стремительного падения доверия. Все потому, что потенциально способная отойти от поддержки часть электората пока не видит альтернативы, так как не хочет идти назад и снова выбирать те же партии Порошенко, Тимошенко, Вакарчука и Медведчука, которые сейчас при власти. И естественно, что появление политсилы с определенным смысловым и хозяйственным бэкграундом в принципе может быть востребованным.

Олег Постернак,политтехнолог, руководитель Центра политической разведки, специально для Главреда