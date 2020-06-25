Как Украине победить Путина одним решением

Путина можно легко обезоружить / Reuters

Забрав себе русский язык, мы вырвем из рук Путина последний козырь, которым он приманивает часть граждан Украины.

Посмотрите на сегодняшнюю Белоруссию – чем там Путину приманивать русскоязычных, когда и так у них есть все возможные привилегии?! Поэтому Россия на белорусском направлении опустилась до уровня детсадовских дразнилок, исподтишка вбрасывая против Лукашенко оскорбительные клише вроде "усатый таракан".

Поэтому Путин и не думает о захвате приграничных земель Белоруссии – знает, что граждане РБ готовы с оружием в руках защищать порядок, при котором комфортно и русскоязычным и белорусскомовным.

Читайте такжеПутин во главе России - главный гарант будущего вторжения в УкраинуТак и Украина, приватизировав свою часть русскоязычной культуры, может деморализовать и нокаутировать протухшую российскую пропаганду. Процесс от прихода к власти до закрепления в Конституции статуса русского языка занял у Лукашенко чуть больше двух лет. Проблема заключается в том, что Лукашенко – национально ориентированный политик, Путин – национально дезориентированный политик, а Зеленский вообще не политик.

Лукашенко когда-то мудро высказался в адрес Кремля: "Мы русские, но это не значит, что мы россияне. Позвольте нам иметь свою точку зрения на мир". Дождёмся ли схожей словесной оплеухи россиянам от действующей украинской власти? Вряд ли. Лукашенко всё-таки мужчина с мозгами и яйцами, а Украиной нынче правят в основном люди без мозгов и яиц.