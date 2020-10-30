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Как Зеленский поломал планы оппозиции

Иван Яковина
Украинский журналист
30 октября 2020, 12:30

Общество требует у президента восстановить попранную высшим судом страны справедливость. И всем плевать, что для этого нужно нарушить Конституцию.

Зеленский
Общество хочет пустить Зеленского на колбасу/ president.gov.ua

В Киеве сложилась крайне необычная ситуация. Конституционный суд принимает откровенно коррумпированное решение, способное уничтожить прогресс страны в евроинтеграции, но выгодное олигархам и коррупционерам.

Вся страна в шоке. ЕС пишет гневно-удивленное письмо. В Фейсбуке говорят о новом Майдане. Президента Зеленского хотят пустить на колбасу за то, что он этого не предотвратил.

Но потом выясняется, что по закону КС совершенно независимый, и президент не может его распустить или уволить судей. То есть в прошлом президенты, конечно, находили способы неформального влияния на судей и добивались нужных им решений, но нынешний, неконвенциональный, просто забил на это дело. Строго говоря, по закону он вообще ничего этому суду сделать не может.

Складывается пикантная ситуация: общество требует у главы государства восстановить попранную высшим судом страны справедливость. Тот как бы не против, но для этого пришлось бы нарушить законы и Конституцию, что, разумеется, не очень хорошо.

Некоторое время президент размышляет и решает поступить по-классике: когда нельзя, но очень хочется, то, в общем, можно. Рада и президент теперь будут вместе КС распускать (это, повторю, незаконно, но всем уже пофиг).

Читайте такжеЗеленский на глазах превращается в узурпатораОптимисты даже полагают, что это может стать триггером проведения реальной, а не косметической судебной реформы. Пессимисты уверены, что вместо старых жуликов в мантиях в освободившиеся кресла усадят новых - на этом "реформа" и завершится.

Критики президента несколько раздосадованы таким поворотом событий. Но их недовольство вызвано не тем, что он собирается нарушить закон и Конституцию, а то, что он увел у них из-под носа отличный повод позвать людей на Майдан в защиту безвиза. Если он сохранится, то людей на площадь выйдет куда меньше (если вообще пойдут).

Это очень украинская история: оппозиция недовольна, но не нарушением Конституции (это она как раз одобряет), а тем, что власть не стала препятствовать этому процессу, а возглавила его.

Чудеса в решете!

Владимир Зеленский Конституция Конституционный Суд Иван Яковина
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