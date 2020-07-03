На чем основываются страшилки шоколадолюбов по поводу отставки Смолия

Яков Смолий покидает пост руководителя НБУ / УНИАН

Наши любители шоколада устроили настоящий концерт по поводу возможной отставки главы Нацбанка.

Крики о долларе по 100, инфляции, разрыве отношений с МВФ и прочих несчастьях, раздавались до самой ночи. Ну а на самом деле всё это выглядит просто смешно. И вот почему:

Ну, во-первых, отставку главы Нацбанка ещё должен утвердить парламент, а он этого пока не сделал.

Нацбанк это независимая структура, но независимость по определению не означает вседозволенность, игнорирование законов и курса Правительства.

Одной из основных задач Нацбанка является обеспечение стабильности гривны, поддержка экономического роста и оперативная поддержка политики Кабмина. Но по факту, НИЧЕГО из этого Нацбанк под руководством Смолия так и не сумел толком сделать.

Читайте такжеУход Смолия - абсолютное благо для Украины. Жаль только, что его не посадятНациональный банк НЕ СОСТОИТ из одного Смолия. Даже если парламент и примет его отставку, то совет и правление банка прекрасно продолжат выполнять свои функции.

Страшилки от шоколадолюбов и прочих любителей грантов по поводу разрыва отношений с МВФ, гиперинфляции, давления Запада, включения печатного станка и влияния олигархов это просто жалкие фантазии. Ведь как я уже говорил, Нацбанк это не один Смолий. И никто не будет разрушать наработанные годами взаимоотношения ради одного человека. Никто не будет включать печатный станок и отдавать Нацбанк Коломойскому. А тем более нам не грозит судьба Венесуэлы.

Даже если нынешний руководитель и уйдёт, то на его место однозначно придёт профессиональный, адекватный и незаангажированный человек, который будет работать исключительно на государство, а не на свои интересы и амбиции, как это делал предшественник.

Так что не ведитесь на провокации и соблюдайте спокойствие. Отставка Смолия критически не повлияет ни на курс, ни на инфляцию, ни тем более на состояние экономики нашего государства. Всё будет хорошо. Всё будет Украина.