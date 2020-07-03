УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

На чем основываются страшилки шоколадолюбов по поводу отставки Смолия

Даже если парламент и примет отставку главы НБУ, то совет и правление банка прекрасно продолжат выполнять свои Функции.

Михаил Подоляк

политтехнолог

3 июля 2020, 08:40
Смолий
Яков Смолий покидает пост руководителя НБУ / УНИАН

Наши любители шоколада устроили настоящий концерт по поводу возможной отставки главы Нацбанка.

Крики о долларе по 100, инфляции, разрыве отношений с МВФ и прочих несчастьях, раздавались до самой ночи. Ну а на самом деле всё это выглядит просто смешно. И вот почему:

Ну, во-первых, отставку главы Нацбанка ещё должен утвердить парламент, а он этого пока не сделал.

Нацбанк это независимая структура, но независимость по определению не означает вседозволенность, игнорирование законов и курса Правительства.

Одной из основных задач Нацбанка является обеспечение стабильности гривны, поддержка экономического роста и оперативная поддержка политики Кабмина. Но по факту, НИЧЕГО из этого Нацбанк под руководством Смолия так и не сумел толком сделать.

Читайте такжеУход Смолия - абсолютное благо для Украины. Жаль только, что его не посадятНациональный банк НЕ СОСТОИТ из одного Смолия. Даже если парламент и примет его отставку, то совет и правление банка прекрасно продолжат выполнять свои функции.

Страшилки от шоколадолюбов и прочих любителей грантов по поводу разрыва отношений с МВФ, гиперинфляции, давления Запада, включения печатного станка и влияния олигархов это просто жалкие фантазии. Ведь как я уже говорил, Нацбанк это не один Смолий. И никто не будет разрушать наработанные годами взаимоотношения ради одного человека. Никто не будет включать печатный станок и отдавать Нацбанк Коломойскому. А тем более нам не грозит судьба Венесуэлы.

Даже если нынешний руководитель и уйдёт, то на его место однозначно придёт профессиональный, адекватный и незаангажированный человек, который будет работать исключительно на государство, а не на свои интересы и амбиции, как это делал предшественник.

Так что не ведитесь на провокации и соблюдайте спокойствие. Отставка Смолия критически не повлияет ни на курс, ни на инфляцию, ни тем более на состояние экономики нашего государства. Всё будет хорошо. Всё будет Украина.

Михаил Подоляк Яков Смолий НБУ Петр Порошенко Кабмин новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:41
Covid-19 в Украине преодолел новую психологическую отметку
08:40
На чем основываются страшилки шоколадолюбов по поводу отставки Смолия мнение
08:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 июля: успешный риск, ослабление ауры и новая влюбленность Видео
07:58
Курс доллара в Украине поставил антирекорд
07:36
Польша вернула обязательный карантин для авиапассажиров из Украины
07:03
Коронавирус в Украине и мире 3 июля: сколько жертв и зараженных к 3 июля
06:54
Чем грозят Украине правки в российскую конституцию мнение
06:33
Двум знакам Зодиака в июле грозят "удары" по здоровью – астролог
06:10
Супрун рассказала, как правильно носить маску во избежание заражения COVID-19
06:02
Что нельзя делать на Ивана Купала и почему Видео
05:28
"Катастрофический обвал гривны": эксперт оценил сценарий с гиперинфляцией
04:57
Можно ли заразиться COVID-19 в бассейне: Комаровский дал ответ Видео
04:21
"Виноват Кабмин": эколог объяснил, когда лесные пожары становятся катастрофой
04:00
Вакцина от COVID-19: в ВОЗ назвали новые оптимистичные сроки
03:42
"Сиси обнаженные": Вера Брежнева взбудоражила откровенным фото
03:10
Убивает клетки: ученые узнали о новой опасности коронавируса Видео
02:25
Таблетки от аллергии: какие препараты принимать
01:37
Как болеют COVID-19 дети Европы и Китая: ученые назвали главное отличие
00:55
Как распознать нездоровые отношения: 5 признаков любовной зависимости
00:19
День Мефодия: какой сегодня праздник 3 июля и что нельзя делать Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять