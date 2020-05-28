Пенсионная реформа, как и все остальные "реформы", окончится крахом

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о планах введения в Украине накопительной пенсии

Вся нынешняя центральная власть сплошь состоит из серых мышек, которые лишь имитируют реформаторскую деятельность. Задача таких имитаторов заключается только в том, чтобы попытаться удержаться на должности как можно дольше. И все.

Для серых мышек каждый день, проведенный в высоком кабинете, - это сумасшедшие деньги и завидная запись в биографии. Для удержания в кресле как можно дольше надо искусно имитировать бурную реформаторскую деятельность и при этом... ничего не делать. Что-либо реально делать категорически запрещено, так как это самый быстрый путь вылететь из кресла. Лучше всего кормить общество всевозможными реформами, которые, якобы, готовятся, просчитываются, моделируются, согласовываются с Западом и т.д.

Примером такой серой мышки и такой имитации является, например, Шмыгаль, который презентовал накопительную пенсионную систему, которая, якобы, может быть внедрена уже на следующем году. Ничего нелепее и более оторванного от действительности трудно и придумать.

Спору нет, накопительная пенсионная система более справедлива, чем солидарная система, где пенсия определяется положением человека в сословной иерархии и высшие сословия всегда будут получать высокую пенсию, а охлос - низкую. В накопительной системе каждый работающий откладывает часть своей ЗП в частный пенсионный фонд (ЧПФ) и сам себе финансирует будущую пенсию. Это справедливая система. Каждый сам себе финансирует будущую пенсию, а государство заботиться только о тех, кто не в состоянии о себе позаботиться.

Читайте также"Нас ждет грандиозная афера": чем рискует Украина, проводя пенсионную реформуЕсть, однако, одно но!

Для функционирования накопительной системы необходима развитая финансовая система. Другими словами, частные пенсионные фонды должны иметь надежные инструменты для инвестирования пенсионных накоплений. А ведь инвестировать они должны на 20 и 30 лет. И даже более!

А куда будут инвестировать наши ЧПФ? Рынка акций нет, банковские депозиты ненадежны и не покрывают инфляции. Облигации государства? Но кто поверит нашему государству на горизонте 20-30 лет?! Рынка корпоративных облигаций нет, да и сам бизнес весь висит на соплях. Соответствующей законодательной базы нет, а все суды коррумпированы. Короче, инвестировать некуда. Тем более на десятилетия!

Для функционирования накопительной системы необходимы развитые финансовые рынки. Собственно, финансовые рынки это и есть рыночная экономика. Для ее работы необходимы хорошо проработанное законодательство и независимый компетентный суд, развитая страховая система, биржи, надежная банковская система, соответствующая налоговая система, безупречная работа правоохранительной системы, система тотального декларирования всех доходов и имущества и очень многое другое. Потому что все это должно гарантировать сохранность и накопления пенсионных отчислений людей в течение десятилетий. В конце концов, должна быть низкая инфляция и стабильный курс. Должна быть политическая стабильность и не должно быть гражданской войны.

Читайте такжеГосударство-имитация, или Почему реформ в Украине никто не дождетсяПоэтому для того чтобы накопительная система заработала надо предварительно провести десятка два глубоких реформ и добиться чтобы они работали. И в первую очередь судебную реформу.

Проще говоря, надо создать совершенно другое государство! Повторим еще раз: СОВЕРШЕНО ДРУГОЕ ГОСУДАРСТВО и на это надо потратить не менее 10-15 лет упорнейших реформ.

Зададимся простым вопросом: А что Шмыгаль это не понимает?

Ответ: Прекрасно понимает! Просто он имитирует реформаторскую деятельность, потому для него усидеть до конца года в кресле премьера - это предел мечтаний!

Точно также, как Шмыгаль , все остальные имитируют бурную реформаторскую деятельность. Никто ничего не делает и делать не будет. Ничего не делает Минфин, Мин энергетики, таможня, налоговая, ВСУ, НАБУ, САП, ГПУ, НАПК, МВД и т.д. НИКТО и НИЧЕГО!

Ничего не делает ген прокурор Венедиктова и не будет. Дураков нет,- тетя отлично понимает, что она временщик и не надо дергаться, чтобы потом не получить головную боль. Сколько удастся продержаться на должности - за то и спасибо Богу!