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Почему Лукашенко для Украины – не самый худший вариант

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
14 сентября 2020, 08:29

Ни США, ни Евросоюз шашками не машут, почему же Украина, будучи в уязвимом положении, должна "лезть поперед батька в пекло" и осуждать происходящее у соседей?

Лукашенко, Зеленский
Нельзя быть уверенными, что новый руководитель Беларуси – будь то Тихановская или Бабарико – сможет эффективно противостоять давлению России, а Лукашенко при всех его недостатках это удавалось / president.gov.by

Многие критикуют не слишком четкую позицию украинской власти относительно событий в Беларуси. Мол, у нас избегают конкретных формулировок, тогда как Литва, а точнее литовский Сейм, признал Светлану Тихановскую президентом Беларуси. Однако, во-первых, Литва не воюет с Российской Федерацией, а, во-вторых, она является членом НАТО и Евросоюза – естественно, Литва может быть более свободной в своих выражениях и заявлениях.

Украина – в совершенно ином положении. Прежде всего, у нас 1100 км общей границы с Беларусью, и мы понимаем, в каком положении находится Беларусь, и что будет, если внезапно на наших северных границах появятся российские войска... Если учитывать уже это обстоятельство, то нынешняя позиция президента Владимира Зеленского выглядит вполне адекватной.

Украине не стоит вмешиваться в ситуацию и ссориться с Беларусью. По многим причинам. Кто бы ни был президентом Беларуси, нам не стоит вмешиваться в ее внутренние дела.

Позиция Украины, к слову, во многом совпадает с позицией Европейского Союза, который даже санкций не ввел в отношении Лукашенко, белорусского МВД, спецслужб Беларуси и ее ОМОНа.

Да, многие в нашей стране поддерживают демократию и радуются тому, что в ближайшем будущем может произойти с Лукашенко. Однако у меня вопрос: а что будет после Лукашенко? А после Лукашенко будет не известно что, потому что все белорусские оппозиционные кандидаты на президентский пост ориентированы на Россию. Яркий пример – Виктор Бабарико, который сейчас находится в тюрьме, а, вообще, является бывшим членом правления Газпромбанка.

Украине же необходимо помнить о другом: на протяжении всех шести лет войны с Российской Федерацией Лукашенко на словах поддерживал Россию и голосовал вместе с ней в ООН, но де-факто был едва ли ни единственным военным союзником Украины, который не бросил нас в самый "горячий" момент.

Во-первых, Лукашенко не прекратил поставки дизельного топлива в Украину. Наши танки ходили в том числе на белорусском топливе, которое перерабатывается из российской нефти.

Во-вторых, в отличие от наших союзничков, особенно европейских, которые запретили экспорт в Украину товаров двойного назначения и оружия, Лукашенко осуществлял военно-техническое сотрудничество с нашей страной, помогал и помогает модернизировать наше вооружение.

Читайте такжеТоржество демократии для Беларуси может обернуться бедой со своим Донбассом – Андрей ЗолотаревНапример, наш известный противотанковый комплекс "Стугна" оснащен белорусской оптикой. Кроме того, к нам шли МАЗы и военные грузовики. Де-факто именно Лукашенко передал нам техническую документацию на колесную базу для "Гром-2" – 6-колесные машины, которые производились только в России, но два-три года назад очутились на харьковском заводе, где их начали собирать.

В-третьих, Лукашенко, несмотря на наличие отдельных военных баз России на территории Белоруссии, не давал возможности их использовать против Украины.

В-четвертых, Лукашенко до сих пор так и не признал Крым российским.

Украина, занимая позицию относительно событий в Беларуси, должна исходить из собственных национальных интересов, продумывая наперед, что может быть дальше. Нельзя быть уверенными, что новый руководитель Беларуси – будь то Тихановская или Бабарико – сможет эффективно противостоять давлению Российской Федерации. А Лукашенко при всех его недостатках способен контролировать все эти процессы, особенно собственные силовые структуры.

Исходя из всего этого, позиция украинской власти, в частности, Зеленского, в отношении Беларуси – абсолютно адекватна, правильна и совпадает с позицией, которой придерживаются наши западные союзники. Заметьте, ведь ни США, ни Евросоюз флагами и шашками не машут. Почему же тогда Украина, будучи в таком уязвимом положении и имея общую границу с Беларусью, должна "лезть поперед батька в пекло"? Это было бы просто неразумно.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Тарас Загородний протесты в Беларуси Владимир Зеленский Александр Лукашенко Светлана Тихановская Евросоюз
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