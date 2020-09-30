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Почему Путин позволил начать войну Азербайджана с Арменией

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

30 сентября 2020, 06:57

Хозяину Кремля война нужна по трем причинам.

армения, азербайджан, нагорный карабах
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился с прежней силой / скриншот

Постсоветские диктаторы напуганы кое-где зреющими, а кое-где уже развернувшимися протестами и прибегают к излюбленному приему удержания власти - войне. Лукашенко пугает войной, Путин ее в фоновом режиме продолжает, а Алиев активно начинает новую.

Нет никаких сомнений, что нынешняя военная акция планировалась кликой Алиева вместе с его турецким коллегой по дикторскому цеху - Эрдоганом. Обоим им как воздух нужна маленькая победоносная война, чтобы отвлечь население от бесправия, коррупции, экономических проблем.

Еще один виновник войны – Путин. Без его согласия азербайджанцы не пошли бы сломя голову в наступление, а турки так откровенно не влезли бы в российскую сферу влияния.

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Путину война нужна по трем причинам.

  1. Она отвлекает внимание от ситуации в Беларуси, которую кремлевский диктатор собирается окончательно съесть, а также от обвинений в отравлении Навального.
  2. Кремль в результате войны, не тратя свои ресурсы, усиливает позиции в регионе, становится нужен всем: армяне, скорее всего, будут просить его о помощи, азербайджанцы и турки о сохранении нейтралитета. В результате Путин обманет и постарается использовать в своих целях и тех, и других.
  3. Он рассчитывает, что ослабленная войной Армения станет его лёгкой добычей.

Об этом уже заговорили армянские предатели типа Симонян: "Армения или обречена вернуться к России, или обречена". Не думаю, что этот расчёт сработает, но просматривается он легко.

Игорь Эйдман Владимир Путин Война в Карабахе
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