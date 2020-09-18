Под видом "антикоррупции" в Украине создана гениальная машина разграбления страны

Максим Нефедов / УНИАН

История с формированием комиссии по отбору нового главы САП воочию показала, что представляет собой система внешнего управления Украиной. Нет, это не просто принуждение страны следовать в фарватере внешней политики США или ЕС. Все сложнее, но и банальней.

Как в энный раз вчера разъяснил Андрей Деркач, речь идёт о многослойной системе международной коррупции, через которую разворовываются западные кредиты и гранты, вымываются деньги из украинского бюджета. Все это идёт на 90% в карманы представителям либеральной глобалистской элиты, и лишь крохи (хотя это все равно миллионы) перепадают местным исполнителям и лоббистам из числа соросят. Плюс примыкающая к ней ЛГБТ-community.

Они создали гениальную машину, которая обворовывает всех, но при этом внешне позиционирует себя как "инфраструктура борьбы с коррупцией".

Читайте такжеУ Зеленского резко ответили ЕС и США на критику конкурса в САППорошенко попытался было с ними бороться (когда ввели электронное декларирование для всяких шабуниных), но потом предпочёл дружить. И во многом поэтому до сих пор на свободе. Зеленскому через Пинчука и других представителей глобалистской элиты сходу внедрили в команду всю эту братию. Теперь, немного разобравшись с тем, в какой кабале оказалась не только страна, но и он сам, эту систему начали очень осторожно разбирать.

Отсюда и этот дикий вой. И не имеющие под собой совершенно никаких оснований угрозы отменить безвизовый режим ЕС с Украиной.

Говорят, сегодня после голосования за комиссию по САП некоторые соросята в зале буквально плакали. Хотелось поставить саундтреком "Cry Me A River" Тимберлейка.