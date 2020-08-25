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Протесты в Беларуси: пять важных аспектов для украинцев

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

25 августа 2020, 06:53

Украина продолжает держаться анти-лукашенковской позиции, а Кремль не спешит спасать Лукашенко.

Беларусь,протесты
Протесты в Беларуси направлены исключительно против Лукашенко / Reuters

Несколько важных моментов, которые стоит подсветить в связи с ситуацией в Беларуси спустя 2 недели протестов. Мне кажется, они важны с точки зрения интересов и позиции Украины.

1. Оппозиция начала оформляться в качестве политического субъекта, а власти перегруппировались и реорганизовываются под затяжное противостояние.

Создание Координационного совета, попытка объединения всех оппозиционных групп, политическое самоустранение Тихановской, душевные метания по поводу генерирования смыслов и политических идей - всё это свидетельствует о том, что оппозиция всё-таки начала формироваться как субъект для будущих политических переговоров.

Проблемными вопросами остаются поиск лидеров, оформление своей программы и объединение в рамках единой платформы.

Читайте такжеБеларусь Лукашенко уже закончиласьВласти, со своей стороны, наконец перегруппировались, отошли от панической растерянности и начали менять подходы и тактику, готовясь к долгосрочной позиционке в надежде выиграть время - в этом будет состоять главная цель Лукашенко.

2. Протесты в Беларуси не являются анти-российским бунтом и не направлены против РФ.

Россия в событиях в Беларуси не является очевидным и само собой разумеющимся антагонистом. Да она и не должна таковым быть, поскольку суть демонстраций и логика их появления не связаны с какой-то "российской проблемой".

Протесты являются анти-лукашенковскими, подстёгиваемые внешней раскачкой на фоне сильнейшей анти-элитарной протестной волны, которая захлестнула мир с новой силой с появлением коронавируса.

Персональная автократия в Беларуси появилась задолго до путинской России, и не ассоциируется с ним, а значит и к РФ отношение нейтрально-позитивное.

Безусловно, это может измениться, особенно если Россия вдруг решит вмешаться в ситуацию силовым путём. Но именно по причине отсутствия анти-российского фактора в протестах, Москва ведёт себя сдержанно, понимая, что их главный союзник в Беларуси - это значительная часть населения, а не правящий на этот момент президент и его команда.

3. События в Беларуси - это не про выбор между Западом и Россией.

События в Беларуси не отражают никаких "цивилизационных" выборов между Западом и РФ, как многие в Украине пытаются это трактовать, проводя параллели с Майданом.

Эта разборка сугубо между обществом и той частью элит, к которой у них накопились претензии. Учитывая наполненность требований протестующих, тут не может быть и речи о каком-то фундаментальном выборе внешнеполитического вектора. Эти демонстрации просто не об этом.

Читайте такжеПочему Лукашенко не уходитСоответственно, попытки в Украине натянуть ситуацию в Беларуси на наш опыт являются преждевременными и наивными. Сам факт сильного присутствия РФ как фактора в обоих случаях не отождествляет идеологическую и этическую направленность протестов в Украине и Беларуси. Это всё таки разные истории.

4. Запад не решился поднимать ставки, и остался на своих стартовых, лайтовых позициях.

ЕС ввёл персональные, косметические санкции против чиновников и силовиков, причастных к разгону протестов, и на этом остановился. Из-за своих внутренних причин, из-за отсутствия сильного единства, из-за нерешительности относительно "российского фактора" - можно объяснить это по-разному.

Факт остаётся фактом - для большинства стран ЕС ситуация в Беларуси не решаема без РФ, которую всё ещё признают доминирующей силой в своей "ближней периферии", в которую заносят Беларусь.

И именно через призму своих отношений с РФ некоторые европейские страны и оценивают события в Минске и свои дальнейшие шаги.

США отделались политическими заявлениями, санкций не вводили, и лишь активизировались на переговорном фронте, пока что. Явно демонстрируется интерес к достижению регионального договорняка, как это любит Дональд Трамп, тем более накануне выборов. С этой целью и запустили дипмиссию Стивена Бигэна, который полетит в Вильнюс и Москву.

5. В России определились с позицией по протестам и Александру Лукашенко, но только в краткосрочной перспективе.

В Москве решили дать Александру Лукашенко шанс остаться в должности ещё на какое-то время в надежде потушить протесты, и помочь ему провести управляемый транзит власти, но с участием российских представителей.

В краткосрочной перспективе в РФ решили, что беларуская оппозиция пока что отстаёт, и забег проигрывает, а посему лучше оставаться на стороне Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко готовит Беларуси судьбу КНДРВ среднесрочной перспективе я не думаю, что Кремль будет из кожи вон лезть ради спасения Лукашенко, скорее даже наоборот: проще договориться с новой оппозиционной фигурой, если ситуация выйдет из-под контроля или власти в Минске сделают ряд критических ошибок.

Нужно помнить ключевое - Россия играет в две руки, и им могут быть выгодны гораздо больше сценариев развития ситуации, чем мы думаем.

В целом, с моей точки зрения, Украина продолжает держаться анти-лукашенковской позиции в лайт-версии с постоянной оглядкой на Запад и без какого-то понимания своего функционала в будущих раскладах.

Илия Куса новости Беларуси протесты в Беларуси Александр Лукашенко Россия
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