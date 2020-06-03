Развал США и два президента: к чему приведут беспорядки в Америке

Экономист рассказал, какие плачевные последствия для Штатов могут иметь нынешние протесты и коронакризис / GettyImages

Ситуация в мире, в том числе и в США, сейчас развивается по "принципу домино", но к этому добавляется еще и эффект "черного лебедя", то есть случайного события, которое запускает определенный механизм.

Напряжение в Штатах из-за китайского коронавируса Covid-19 – просто колоссальное: в стране появилось 40 млн безработных, был нанесен огромнейший удар по среднему классу, и с особой силой он пришелся по афроамериканской части американского населения и по латиносам. Белые там в более высокой социальной нише. В такой ситуации требовался случай, способный поджечь этот котел, своего рода детонатор.

Таким детонатором стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Потому Америка взорвалась.

Считаю, что это было постановочное убийство, которое было совершено специально в преддверии выборов. В Штатах столкнулись две мировые транснациональные группы, которые отражают разные сегменты капитала. Демократическая партия США – это финансовый, ростовщический или банковский капитал, это капитал, связанный с Ротшильдом, Соросом и Рокфеллером. А Республиканская партия и Дональд Трамп – это другой капитал: строительный и производительный. Грядущие президентские выборы в США – это финальная схватка между ними.

Обратите внимание на то, кто стал раскручивать историю со смертью афроамериканца – богемная элита. Как бультерьеры, на Трампа набросились Lady Gaga, Madonna и Beyonce. С их стороны в адрес президента полилась уже просто нецензурная брань. Богемная тусовка заняла четкую позицию против Трампа, хотя американские города громят афроамериканцы...

Читайте такжеАмерика доживает свои последние дни в качестве сверхдержавыАфроамериканцы – действующая сила, но действуют они чрезвычайно организовано. В Америке поднялось дно, но дном руководят. Специально был выбран город, где правит демократ, и была создана эта композиция. Драматургия, трагедия, постановка – все расписано до мелочей. Происшествие было записано и сразу выброшено в сеть. Сразу развернулась поддержка этого протеста.

Небольшая ремарка. Параллельно "летит" Гонконг. Байден и Обама очень тесно связаны с коммунистическим Китаем, а в США живет больше 3 млн китайской диаспоры, и в каждом городе – China town, и в каждом действуют триады, близкие к афроамериканским криминальным кругам. Не удивлюсь, если китайцы тоже каким-то образом финансируют эти беспорядки.

Массовые беспорядки, из-за которых сейчас лихорадит США, играют на руку Дональду Трампу в преддверии выборов. В итоге, всех этих событий все белое население Штатов пойдет за Трампом, поддержит его.

Сила Трампа в том, что он умеет использовать негатив в свою пользу. Естественно, ему эти протесты были не нужны, не он их запустил. Протесты запустили противники Трампа. Однако сами организаторы, похоже, не ожидали, что события настолько обострятся, и что поднимется такая буря, и все штаты "встанут на уши".

Так что, в итоге, все белое население будет поддерживать Трампа, увидев колоссальную угрозу для своего существования, исходящую от афроамериканцев. Они видят, что эти протесты наносят удар по их благосостоянию, статусу и собственности. Потому, естественно, все белое население будет за Трампа.

К тому же, электорат Трампа станет более активным, что очень важно. Ведь в Америке выборы определяются выборщиками. При этом есть штаты с большим и с меньшим количеством выборщиков. Причем есть штаты с преимущественно белым населением, и там больше выборщиков, и с преимущественно афроамериканским, где выборщиков меньше.

Читайте такжеВ США началась гражданская война, которая закончится их распадомТрамп делает ставку на штаты, где больше выборщиков, т.е. на белые штаты. В прошлый раз именно благодаря этому он и победил Хиллари Клинтон: хотя, по сути, она набрала почти на 1,5 млн голосов больше, она при этом проиграла по выборщикам. Потому что за Трампом пошли штаты, где преобладает белое население и где больше выборщиков.

Сложно прогнозировать, сколько времени понадобится Трампу, чтобы взять ситуацию под контроль. Ведь продолжает свирепствовать коронавирус, усугубляя экономические последствия. Причем сейчас, во время беспорядков, произошло огромное количество контактов, а потому можно ждать нового витка этой заразы.

Вообще, Америка сейчас подошла к рубежу, когда с большой вероятностью может повториться Война севера и юга. История практически один в один повторяется. При этом Байден возглавит "цветных": афроамериканцев и латиносов, т.е. не самодостаточные социальные слои, которые не могут быть креативными и самостоятельно обеспечивать собственное бытие. Им надо, чтобы на них перераспределялась часть прибавочной стоимости доходов от белых, которых возглавит Трамп. Здесь и возникает конфликт: поскольку коронавирус остановил экономику, белые не хотят перераспределять свои доходы на афроамериканцев.

По моим прогнозам, штаты США, где преимущественно бело население, притянут и других белых, а штаты, где много афроамериканцев и латиносов, притянут и других "цветных". Штаты могут распасться, и у них будет два президента: у белых – Трамп, у "цветных" – Байден.

Однако, если США распадутся и утратят роль гегемона, нового гегемона не будет. Китай? Китай не сможет играть эту роль, так как он развалится – Гонконг его уничтожит. Китай обречен: коммунизм не может победить, потому что держится просто как концлагерь. Со временем просто появятся новые лидеры и сетевая система свободных городов.

Олег Соскин, политолог и экономист, директор института трансформации общества, специально для Главреда