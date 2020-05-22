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Украина заразила своим хаосом даже США

Александр Кочетков

политический аналитик

22 мая 2020, 09:57публикуется на языке оригинала

Выгодно ли Зеленскому теперь сотрудничать со Штатами?

Зеленский Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп / офис президента Украины

Все-таки в удивительное время живем. Для иллюстрации давайте рассмотрим цепь связанных событий.

Рудольф Джулиани, доверенное лицо президента Трампа, делает ряд заявлений, что бывший вице-президент США Джозеф Байден, конкурент Трампа на выборах, вступил в преступный сговор с бывшим президентом Петром Порошенко. Тут же, со странной синхронностью, всплывают записи разговоров Байдена и Порошенко, разговоров, мягко говоря, не соответствующих патриотической риторике ПАПа о том, что он всегда и во всем действует лишь в интересах Украины.

Говорят, что нардеп Андрей Деркач, обнародовавший записи, чуть ли не агент ФСБ. Зная Андрея много лет, могу утверждать, что при всех его связях с РФ он игрок слишком многоплановый и самостоятельный, чтобы быть чьим-то агентом.

И в Украине немедленно начинается расследование против Петра Порошенко. Это вроде бы на руку Трампу, но, с другой стороны, это наглядный пример президенту Зеленскорму, что за сотрудничество с руководством США можно получить проблемы. Ну, как минимум, хлопоты. И зачем тогда ему подыгрывать Трампу?

Читайте такжеГосизмена Порошенко 2.0: чем грозят пятому президенту пленки ДеркачаНо есть и третья сторона медали! Зависимые от США структуры вроде МВФ, а также всякие влиятельные деятели США с подачи наших активистов-соросят продолжают давить на Зеленского. Давить, чтобы не трогали их креатуру Артема Сытника. Чтобы не сворачивали гибельную для Украины медреформу Уляны Супрун. Более того, по сообщению Супрун глава ОП Андрей Ермак приглашал ее в совет реформ Михаила Саакашвили (поскольку об этом просят из США!), причем, не факт, что Саакашвили об этом в курсе.

А президент Зеленский на пресс-конференции эту самую медреформу критикует…

Так надо со Штатами сотрудничать? Или за это грозит уголовка? Или как?

То, что в действиях украинский власти царит взаимоисключающий хаос, мы уже привыкли. Но США-то всегда выигрывали именно за счет системности.

Так вот ты какой, посткарантинный мир!

Александр Кочетков Владимир Зеленский Петр Порошенко Джо Байден Артем Сытник Ульяна Супрун Андрей Деркач пленки Деркача Рудольф Джулиани
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