Украину постигло возмездие: будет ли повторное закрытие границ

В Европе прекрасно понимают цену нашей статистики, потому-то и закрываются от нас

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допускает повторное закрытие границ, если Украина вернет жесткий "локдаун". Вот только кто сюда едет вообще, тем более, в разгар пандемии? Никто в мире даже не заметит, если Украина закроет границы. Будет, как в песне поется, "Отряд не заметил потери бойца…". То есть никто даже не обратит внимания, что в нашу страну нельзя въехать.

Европа занимается своими делами. А кто что тут фантазирует в Украине, для европейцев не имеет значения.

В свою очередь, европейские страны и так в любом случае закроют для Украины границы. Ведь ограничения, которые вводит Европа в рамках борьбы с эпидемией, намного жестче, чем всё то, что делала и делает Украина.

Так что сейчас нет даже дилеммы – закрывать ли нам границы или не закрывать. Сейчас наши границы открыты, но вы попробуйте уехать во Францию или в Германию...

Границы – это надуманная проблема. Если государство не может адекватно определить угрозу и начать бороться с нею, даже имея Covid-фонд, какая разница, какую что оно будет делать с границами? Европейцы ехать сюда и так не будут, а украинцев к себе просто не будут впускать. Очень скоро закроется Турция и другие страны, которые нас пока что принимают.

Читайте такжеКарантин выходного дня показал полную профнепригодность и бездарность властиПри этом нельзя говорить, что мы движемся к повторению того сценария, который реализовывался у нас весной этого года. Весной у нас были единичные случаи коронавируса, а сейчас – болеют миллионы. Наша официальная статистика – это ни о чем, количество больных в разы больше. Государство – ни о чем, статистика – ни о чем... Вот и шаги, которые предпринимает государство, отталкиваясь от фиктивной статистики, ничего не стоят. Ведь не секрет, что данные о новых случаях запаздывают на 4-10 дней, люди ждут результатов тестов по неделе.

В итоге, сейчас реальность столкнулась с фиктивным государством, которое проявляется во всей своей красе. Каждый в Украине сам себе, каждый справляется с проблемой, как может собственными силами. Естественно, и в Европе все прекрасно понимают цену нашей статистики, потому-то и закрываются от нас. У кого еще остались иллюзии относительно Украины, так это у самих украинцев.

В общем, сейчас нас постигло возмездие за ничегонеделание. Это возмездие – объективно и справедливо, ведь мир вирусов всегда сильнее мира фантазий о них.

Юрий Романенко, директор политический программ Украинского института будущего, специально для Главреда