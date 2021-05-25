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Как на рынке рабов: почему ЕС не станет окончательно ссориться с Лукашенко

Юрий Свирко

журналист, белорусский политический эксперт

25 мая 2021, 18:46

ЕС готов к такой торговле с Лукашенко, которая происходила последние 26 лет. Поэтому объявления войны не будет.

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По поручению Лукашенко в Минске задержали журналиста Романа Протасевича / Reuters

После задержания Романа Протасевича в Минске Евросоюз, безусловно, объявит новую порцию санкций. Собственно, частично их уже ввела Литва, когда запретила полеты самолетов, следующих через Беларусь.

Согласно географии, Беларусь является определенным выступом. И здесь, даже если другие страны ЕС не присоединятся, то им всем придется летать через Польшу. Конечно, это будет также определенным образом считаться санкциями, потому что международные авиакомпании платят Беларуси и ее диспетчерам за перелеты.

Евросоюз также может применить дополнительные санкции, но это вряд ли будет - например, отключение системы Swift или полное прекращение торговли. Потому что ЕС на самом деле готов к другой торговле с Лукашенко. Это происходило в течение прошлых 26 лет, когда он брал заложников, а затем выпускал их и получал уступки от Европы.

Самого Протасевича, скорее всего, будут держать в тюрьме – его осудят, как минимум, лет на 15. Убежден, что расстреливать его не будут – этим эпизодом планируют напугать всех других журналистов. Поэтому в дальнейшем ситуация будет развиваться так же, как когда-то на рынке рабов.

Но ЕС не будет полностью разрывать отношения с Беларусью - объявления войны не будет. Фактически, после того, как Лукашенко провел инаугурацию и никто против этого не возразил, Европа дала понять, что белорусский народ должен разобраться сам.

Читайте такжеЛукашенко совершил акт пиратства, теперь слово за ЕвропойЛукашенко внутри страны стремится показать, что он до сих пор является сильным президентом. Но если бы он был таким на самом деле, он бы не делал того, что делает сейчас - фактически зачищает политическое поле и от журналистов, и от оппозиционеров, подписывает изменения в законы, чем вводит силовые ограничения. Но я не думаю, что это усилит позиции Лукашенко. В прошлом году он проиграл выборы, и с тех пор его положение лишь ухудшается. Так что это может быть лишь временной пирровой победой.

Действия официального Минска не поддаются какой-либо логике. Делать с Тихановской то же, что и с Протасевичем – это был бы край. Террористическим путем похитить свою главную оппонентку, посадить ее в тюрьму, перед этим депортировав из страны – вряд ли Лукашенко на это бы решился, потому что это точно привело бы к новым санкциям.

Схватывая Протасевича, Лукашенко надеялся, что этого не заметят или же просто "выразят озабоченность". Фактически, так же пока и происходит.

Потому что журналист Протасевич не представлял угрозы для Лукашенко. Это больше символ, и его задержание, в отличие от Тихановской, значительно выгоднее для Лукашенко.

С другой стороны, Протасевичу и Тихановской надо быть крайне опрометчивыми, чтобы летать над Беларусью, зная, что их объявили в межгосударственный розыск. Неизвестно, на что они надеялись, но это очевидная ерунда. Лукашенко продемонстрировал, что цивилизованности у него нет.

Беларусь уже перешла от авторитарного к тоталитарному режиму, когда людей арестовывают за бело-красные носки, коробки с красными лентами. И поскольку этот тоталитаризм будет прогрессировать, Европе придется с этим что-то делать.

В этом плане Лукашенко очень не повезло с географией – если бы он находился между Азербайджаном и Узбекистаном, то там он, возможно, считался бы самым демократичным лидером в регионе. Но здесь, рядом с Украиной, Латвией и Польшей нельзя оставаться последним диктатором Европы.

Юрий Свирко, журналист, белорусский политический эксперт, специально для Главреда

Роман Протасевич новости Беларуси
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