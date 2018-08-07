Запрет ж/д сообщения с РФ: в Раде испугались окончательного краха украинской экономики

Игорь Мосийчук

Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что и без того слабая украинская экономика окончательно рухнет в случае прекращения ж/д сообщения с Россией.

По его мнению, такие меры ударят, в первую очередь, по украинцам, которые работают за границей, а также нанесет огромный ущерб народному хозяйству страны, передает телеканал "112 Украина".

"Как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, которые являются гражданами Украины, они работают на территории России. И если завтра, условно говоря, прекратить железнодорожное сообщение (между Украиной и Россией), то как людям до дома добираться - почтой, бандеролью?" - спрашивает Мосийчук.

Накануне глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.

В декабре 2017 года Омелян допустил, что "Укрзализныця" может остановить ж/д сообщение с Россией. Министр отмечал, что окончательное решение будет принято в 2018 году.

Через территорию Украины в Россию ходит лишь один поезд, сообщением Москва - Кишинев.