Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ

10 августа 2018, 19:25

Адвокаты Тамразова заявили, что больше показаний их подзащитный готов дать на перекрестном допросе.

Неуказанный сотрудник СБУ склонял Тамразова к встречам с Куликом, заявил сам подозреваемый
Неуказанный сотрудник СБУ склонял Тамразова к встречам с Куликом, заявил сам подозреваемый / Радио Свобода

Экс-замглавы "Укргазвыдобування", владелец портала Insider Алексей Тамразов заявил, что к встрече с прокурором ГПУ Куликом и даче ему взятки бизнесмена подстрекал сотрудник СБУ.

Об этом Тамразов сообщил на заседании суда об избрании ему меры пресечения, где суд взял его под стражу с альтернативой внесения залога в  размере 3 миллиона гривень, передает Insider.

Тамразов уверяет, что к встречам с замешанным во многих скандалах прокурором Куликом его склонял сотрудник СБУ из Мариуполя.

Адвокат Тамразова Виталий Коломиец отметил, что его подзащитный готов раскрыть больше деталей, если будет устроен перекрестный допрос.

Адвокаты Тамразова также отметили, что в рамках идущего изучения материалов дела хотели ознакомиться с видеодоказательствами обвинения, однако им предоставили для ознакомления только фото.

Читайте такжеЗадержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - ЧерноволПо данным Insider, свидетелями обвинения по делу проходят прокурор Кулик и его водитель.

Напомним, 9 августа, Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали бывшего первого заместителя председателя правления акционерного общества "Укргазвыдобування" (дочернее предприятие “Нафтогаза”) Алексея Тамразова. Бывший топ-менеджер был задержан при попытке дать взятку прокурору ГПУ.

10 августа Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения владельцу издания Insider, бывшему первому заместителю председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексею Тамразову, которого подозревают в даче взятки, в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом залога в 3 млн гривен.

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взятка ГПУ Тамразов Константин Кулик Инсайдер
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