Эксперт объяснил, почему Украине нужно стремиться стать США, а не Европой

Тарас Загородний / Главред

По своему устройству Украина напоминает, скорее, США, чем Европу, и ей необходимо стремиться быть похожей именно на США.

Такое мнение выразил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в Facebook.

"В очередной раз убеждаюсь, что наша страна по своему устройству все таки напоминает больше США, а не хваленную Европу (особенно умиляют умники, которые пытаются натянуть на нашу страну опыт микроскопочиеских cтран с населением с Киев)", - пишет он.

В поддержку своей точки зрения эксперт приводит четыре аргумента.

Во-первых, по его мнению, украинцы генетически противятся сильному государственным институтам, которые в истории Украины "чаще были оккупационными администрациями". "То есть вопрос Свободы тоже главный как у первых иммигрантов (в США. - Прим.). В прошлом это с нами играло плохую шутку, поскольку нас всегда окружали централизованные государства, которые нас разрывали. Но сейчас это может стать преимуществом. Плюс к этому, что после 2014 года горизонтальные связи выросли и окрепли", - считает Загородний.

Во-вторых, считает эксперт, жители Украины хотят видеть сильного главу государства. "80% украинцев хотят избирать президента на прямых выборах", - отмечает он.

В третьих: "Де факто у нас уже "принята" 2 поправка к Конституции как в США. Право на ношение оружие, которое не позволяет государству разгуляться в деле ограничения прав и свобод граждан. На руках у населения куча оружия. Пока неучтенного. И государство не сможет его никак забрать".

В четвертых, доверие населения к армии как институту, по словам эксперта, 40-45 процентов: "Мы тут уже ближе к Израилю".

"Поэтому нужно плясать от этого, а не придумывать мифические "Европы", которых в природе нет и никогда не будет", - подытожил Загородний.

Ранее сообщалось, что по состоянию на июнь этого года внешний госдолг Украины в июне составлял $76,3 млрд или $1,8 тыс. в перерасчете на каждого украинца.

В ближайшие полтора года Украине предстоит вернуть почти $10 млрд только валютного долга.