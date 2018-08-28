"Будем биться": Порошенко рассказал, как собрался возвращать Крым и Донбасс

28 августа 2018, 17:48

По его словам, Украина уже остановила активную фазу российского наступления.

Порошенко,военные
Порошенко рассказал, как собрался возвращать Крым и Донбасс / Reuters

Украина намерена вернуть аннексированный Крым и оккупированную часть Донбасса политико-дипломатическим путем – однако и военный потенциал собирается развивать.

Об этом украинский президент Петр Порошенко заявил на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений страны, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, Украина уже остановила активную фазу российского наступления, а также добилась того, что из-за невыполнения Минских договоренностей Запад душит Россию санкциями.

Читайте такжеОставь надежду еще на 5 лет: почему война на Донбассе пока не закончитсяВ то же время Украина продолжает вооружаться – но не для того, чтобы воевать, а чтобы не позволить "топтать нашу землю врагу".

"Будем биться, будем освобождать (в том числе политико-дипломатическим путем, где основная нагрузка лежит на ваших плечах) каждый кусочек нашей земли. Но будем укреплять наш военный потенциал, поскольку рядом с нами страна-агрессор, способная на любой вызов европейской и мировой безопасности", – заявил Порошенко.

Ранее Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив быстром завершении антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

Напомним, 26 августа Порошенко снова пообещал "вскоре" поднять украинский флаг в Донецке

Глава государства время от времени обещает поднять флаг Украины в оккупированных украинских городах. Так, 11 августа, поздравляя ялтинцев с Днем города, президент пообещалне только поднять украинский флаг, но и исполнение гимна страны.

В начале июля, поздравляя личный состав ВМС Украины с профессиональным праздником, Порошенко заявил, что в аннексированном Севастополе будет поднят украинский флаг. 

Читайте такжеУкраина приготовила "очень неприятные сюрпризы" для России на Генассамблее ООНДо этого, в июне, поздравляя севастопольцев с Днем города, он также обещал, что в Севастополе будет поднят украинский флаг.

Летом 2016 года на праздновании Дня государственного флага Украины (23 августа. - Прим.) Порошенко заявлял, что "чрезвычайно сложная задача для нас - сделать так, чтобы наш флаг снова появился над Донецком, Луганском, над Симферополем, над Севастополем".

Как сообщалось, Порошенко хочет возложить на страны ЕС восстановление Донбасса. У правительства на восстановление разрушенного региона денег, видимо, нет.

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Донбасс Петр Порошенко
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