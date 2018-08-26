Порошенко хочет возложить на страны ЕС восстановление Донбасса

Петр Порошенко хочет, чтобы ЕС финансировал восстановление Донбасса

Правительство Украины планирует обратиться к странам Евросоюза с просьбой взять на себя ответственность за восстановление конкретных населенных пунктов.

"Мы будем делать так, чтобы каждая страна Европейского Союза взяла на себя ответственность за восстановление конкретного населенного пункта на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях", - заявил президент Петр Порошенко в воскресенье в Авдеевке, куда он приехал торжественно пустить в дома газ.

Порошенко отметил, что все украинские послы по его поручению находятся на Донбассе, "чтобы собственными глазами увидеть, в чем сейчас нуждается Донбасс".

Читайте такжеПорошенко торжественно пустит газ в АвдеевкеПо его словам, "украинские послы будут заниматься несколькими очень важными вещами", в частности, "мобилизацией средств для восстановления инфраструктуры Донбасса".

Накануне Петр Порошенко поздравил дончан с Днем города и снова заявил что украинский флагскоро будет развеваться над ныне оккупированным городом.