"Щупальца Москвы": Порошенко заявил о десятках тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях перед выборами

28 августа 2018, 22:56

По словам президента, Кремль готовится к массированному вмешательству в украинские выборы в 2019 году.

Порошенко уверен, что Кремль готовится к вмешательству
Порошенко уверен, что Кремль готовится к вмешательству / УНИАН

Москва вовсю готовится к мощной кампании по вмешательству в выборы США, Евросоюза и Украины, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины глава государства подчеркнул, что сейчас наступает один из самых критических периодов – демократический мир вступает в новый избирательный цикл. Уже в ноябре состоятся выборы в США, обновление Евроинституций – в 2019 году; приближается избирательная компания и в Украине, передает "УНИАН" со ссылкой на сайт президента.

"Уже сейчас ведущие IТ-компании фиксируют создание тысяч, десятков тысяч фейковых аккаунтов с российским корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании – fake news, подрыв стабильности... И у меня нет сомнения, что Москва не упустит ни одной возможности, чтобы дискредитировать наши с вами достижения, чтобы посеять неверие среди граждан в завтрашнем дне и усталость от европейского выбора. Должны быть готовы дать отпор. Хотя это задача и не простая", - подчеркнул президент.

Читайте такжеСША помогут защититься от вмешательства России в украинские выборыПорошенко напомнил, что у России есть огромный опыт по воздействию на аудиторию в нужном ей ключе - так, русские "набили руку" во время нидерландского референдума относительно ратификации соглашения об ассоциации, референдума по Brexit, выборов в США 2016 года.

"Щупальца Москвы очень прочно проникли в социальные сети, держат отдельные медиа, есть в киберпространстве. При этом Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями и принципами. Уже сейчас должны искать пути к сотрудничеству с другими государствами и координировать усилия для выработки надежного механизма предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс и обеспечения свободного волеизъявления наших граждан", - отметил президент.

Глава государства призвал особое внимание обратить на страны, которые уже имеют соответствующие наработки. В частности, Порошенко обратил внимание на опыт Парижа и Берлина.

Напомним, 13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.

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