Эксперт объяснил, зачем Порошенко понадобилось дописывать Конституцию

Конституция Украины / УНИАН

Тема изменений в Конституцию, предложенных президентом Петром Порошенко и провозглашающих курс Украины в ЕС и НАТО, "призвана подсластить горечь реального состояния дел во внешней политике страны и, увы, создать видимость движения в Европу".

Такое мнение выразил ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко в интервью "Апострофу".

"Идентичность человека не нуждается в подтверждениях парламента так же, как и курс на настоящее сближение с НАТО и ЕС не нуждается в клятвенных конституционных обещаниях... Президент может инициировать изменения в Конституцию. Не исключено, что он сможет даже добиться их принятия. Чего президент не может - или не смог - так это добиться вступления страны в НАТО или в ЕС. Сомнительно и то, что мы хотя бы приблизились к такому вступлению по итогам последних четырех лет", - говорит Капитоненко.

По словам эксперта, сложности, связанные с "новым курсом в ЕС и НАТО", вызваны не формулировками в Конституции.

"Украина остается недемократичным, не совсем правовым, малопредсказуемым государством с низкой эффективностью - и в таком качестве пока мало интересует тех, кого мы называем "союзниками", - считает Капитоненко.

Он отмечает, что ЕС и НАТО разные организации: "Целый ряд стран, участвуя в одной, отказывался от членства в другой. Чем мы будем руководствоваться, если сближение с НАТО будет требовать шагов, отдаляющих от ЕС, например, повышения военных расходов? Легкость и беспечность формулировок предлагаемых конституционных изменений красноречиво говорят о том, что подобные вопросы всерьез не рассматривались".

"Нет ничего вечного в международной политике, только интересы, если, конечно, их удалось сформулировать. И НАТО, и ЕС - это всего лишь инструменты защиты таких интересов, а вовсе не самоцель и тем более не маркер идентичности. Есть страны в Европе, сделавшие выбор не вступать или даже выйти из ЕС " и никто не ставит под сомнение их принадлежность к европейской цивилизации", - заключил эксперт.

3 сентября президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект с поправками в Конституцию. Они закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО и запрещают базирование Черноморского флота России в Крыму.