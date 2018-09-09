Порошенко похвастался перехватом данных с военных спутников РФ

Петр Порошенко / reform.energy

Украинские специалисты перехватили данные с российских военных спутников, заявил президент Петр Порошенко.

"Накануне Дня Независимости нам традиционно пытались испортить праздник. Рота на участке населенного пункта Желобок в полосе наступления в полтора километра, сконцентрировав артиллерию, системы залпового огня, минометы, пытались прорвать фронт. Спутниковые снимки, работа разведки и прочее дали возможность своевременно подтянуть резервы и встретить врага. Это стало возможным благодаря специалистам по коммуникационным специальностям, специалистам по спутниковым технологиям, так как мы делали перехват с российских спутников и это означает, что в Украине уже создана очень сильная школа", - рассказал президент во время общения с молодежью в рамках поездки в Винницу, передает телеканал "Прямой".

Напомним, ранее Порошенко, заявил, что принципиальная позиция Киева - не спрашивать у Москвы и российского лидера в частности разрешения на вход Украины в НАТО.