Порошенко отказался спрашивать у Путина разрешения на вход в НАТО

Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко, заявил, что принципиальная позиция Киева - не спрашивать у Москвы и российского лидера в частности разрешения на вход Украины в НАТО.

"Мы не спрашивали и не собираемся спрашивать у страны-агрессора или у Путина разрешения относительно нашей европейской интеграции и относительно нашей евроатлантической интеграции. Это исключительно суверенное право украинского народа", - приводит пресс-служба слова украинского президента, сказанные им в интервью житомирскому телеканалу "СК1".

По словам Порошенко, в отличие от Будапештского меморандума и "других документов", НАТО оказалось единственным эффективным инструментом для обеспечения национальной безопасности.

"Так что ничего мы у Путина спрашивать не будем, мы движемся вперед в Европу", - подчеркнул он.

Накануне Порошенко затруднился ответить на вопрос о сроках установления мира в Украине.

"Я не буду обещать время. Это нечестно. Я не буду сторонником популистов, которые пытаются обмануть людей. Призываю к ответственной дискуссии и большой ответственности за судьбу государства, за ее будущее", - сказал он во время визита визита в Житомир по случаю дня города.

3 сентября Порошенко внес в парламент законопроект с поправками в Конституцию. Они закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО и запрещают базирование Черноморского флота России в Крыму.