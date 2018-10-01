Рада собралась запретить в Украине понятие "русский мир"

Понятие "русский мир" в Украине собрались запретить

В Раде зарегистрировали законопроект №9139, который предлагает запретить на территории Украины такое понятие, как "русский мир". Его хотят признать "формой нацизма".

Авторами поправок выступили представители президентского "БПП", а также внефракционные депутаты.

В документе, в частности, предлагается признать на законодательном уровне, что "русский мир" — это "форма национал-социализма (нацизма)", которая объединяет сообщество "под лозунгами единения и защиты носителей русского языка и культуры, православной веры, общей исторической памяти и общих взглядов на общественное развитие".

При этом любую пропаганду "русского мира" в Украине предлагается запретить. В том числе под запретом, в случае принятия законопроекта, окажется и тезис, что "российская православная церковь — основа Вселенского православия и единственная церковь, которая сохранила аутентичную веру, а также использование такой идеологии как основание для объединения украинского и российского народов".

1 октября документ уже отправили на рассмотрение Комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

Напомним, Львовский областной совет принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта.