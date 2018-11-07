Олега Грицака в 2014 году заставляли выступать против участников Евромайдана - прокуратура

Олег Грицак / СМИ

Сына нынешнего главы СБУ Василия Грицака Олега принуждали в 2014 году выступать с обвинениями против участников Евромайдана, сообщается в официальном ответе прокуратуры на запрос "Бигус.Инфо".

"В то время Грицак О. В. занимал должность рядового прокурора прокуратуры, что является самой низовой цепью прокурорских работников и не мог никаким образом влиять на решения руководства… Группе прокуроров было указано соответственно сетевым приказам явиться в суд и зачитать позицию старшего процессуального работника", - говорится в сообщении.

В ответе также уточняется, что Олег Грицак просил судью применить к активистам майдана Сергею Симонову, Данилу Окулову и Вадиму Ковалеву меру пресечения в виде содержания под стражей, хотя в итоге суд приговорил подсудимых к домашнему аресту.

В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что Олег Грицак не подавал апелляцию на более мягкое решение суда.

"Грицаком О. В. в дальнейшем поддержано в судебном заседании ходатайство Окулова Д. Д. и Ковалева В. В. по поводу изменения условий выполнения меры пресечения в виде домашнего ареста - с круглосуточного на ночной", - говорится в сообщении.

В то же время такая позиция прокурора Олега Грицака не зафиксирована в текстах судебных решений, которые имеются в распоряжении журналистов.

"Грицак О. В. лично следственные действия в указанных криминальных производствах не выполнял, указаний следователям по поводу расследования криминальных производств не давал, никаких документов последним подписано не было", - резюмируют в сообщении прокуратуры.