"Остается только в БПП вступить". Соцсети "взбурлили" по поводу исключения Бойко и Левочкина из "Оппоблока"

Сергей Левочкин и Юрий Бойко / opposition.org.ua

Случившееся во вторник, 20 ноября, изгнание Юрия Бойко и Сергея Левочкина из рядов фракции "Оппозиционный блок" в Раде вызвало достаточно бурную реакцию украинского сегмента соцсети Facebook.

"Бойко и Левочкина выгнали из "Оппоблока". Молодец Ринат. Теперь шансы Бойко пройти во второй тур только гипотетические", - связал такую ситуацию с грядущими президентскими выборами в Украине политолог и эксперт Юрий Романенко.

"Раскол Оппоблока, откуда исключили Бойко и Левочкина - это продолжение конфликта Ахметова и Фирташа из-за "Укртелекома" и 750 млн долларов По моим данным, несколько недель назад Ахметов посещал Вену - место "сидения" Фирташа, и пытался договориться о разрешении конфликта и совместном походе на выборы. Однако стороны не достигли компромисса, после чего "газовая группа" приняла решение слиться с Медведчуком. Ахметов, в свою очередь, попытается прорваться на выборах своими силами (Оппоблок) + Ляшко + Тарута. Однако не нужно рассматривать данные процессы как что-то, что может повредить планам Москвы получить под контроль значительную долю украинского парламента через олигархов-вассалов. Просто эти вассалы хотят иметь собственные позиции для переговоров с Кремлем и между собой, и для этого обосабливаются. Никакой Украины. Просто бизнес", - увидел истоки изгнания Бойко и Левочкина в застарелом финансовом конфликте Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа журналист Александр Дубинский.

"Итак, Оппо раскололись на Медведчуковских и Ахметовских официально. Что же - с одной стороны, раскол всегда ослабляет, и это плюс. А с другой - это означает, что Москва укрепилась настолько, что позволяет себе не группироваться в единый кулак, а дробиться на части. Башни Кремля даже официально идут на наши выборы разными колоннами. Впрочем, я по-прежнему считаю, что вся суета вокруг Медведчука - это фокусировка внимания на нем, как на главном инструменте Кремля, в то время как реальная ставленница будет корчить из себя патриотку, нарядившись в фиктивную вышиванку и украсившись фиктивными кремлевскими санкциями", − увидела практически неизбежную в любом украинском политическом конфликте "руку Кремля" блогер Светлана Самборская.

"Бойко и Левочкину теперь остается только в БПП вступить. Что было бы, кстати, честно. А электоральные рейтинги, думаю, в ближайшее время очень серьезно изменятся. Потому что на арену выйдет Вадим Новинский. Кандидат от УПЦ. Защитник православия. Петр Алексеевич в нетерпеливом желании улучшить рейтинг затеял всю эту историю с Томосом совершенно не ориентируясь в ситуации. И в результате активизировал сторонников УПЦ, которые на выборы могли и не пойти. Но теперь уж точно пойдут. И голосовать они будут не за непонятного рома Бойко, а за давно застолбившего нишу "защитника православия" - армянина Новинского. Петр Алексеевич тем временем насилует Грицака с тем, чтобы СБУ проводила "разъяснительную работу" со священниками и епископами УПЦ на предмет вхождения в Константинопольскую структуру. СБУ слушается, но лениво, понимая, чем чревата подобная деятельность. Но результат все равно есть. Православные УПЦ уже живут в парадигме "гонений". Соответственно, за Новинского, как "защитника православия" будут и агитировать активно и бесплатно, и голосовать массово. И, вполне вероятно, что во втором туре встретятся не Порошенко и Тимошенко, а Тимошенко и Новинский, − журналист Станислав Речинский посчитал, что больше всего от раскола в "Оппоблоке" и действий президентской вертикали власти выиграет нардеп Вадим Новинский.

"В свете исключения Бойко из Оппоблока у меня возник вопрос - Кого теперь будет мочить Юлия Владимировна Тимошенко, говоря о беде олигархов: Бойко с Фирташем и Медведчуком или Ахметова?", − задался риторическим вопросом эксперт Игорь Тышкевич.

Напомним, ранее сообщалось о том, что руководство "Оппоблока" созывало политсовет для оценки союза Юрия Бойко и Вадима Рабиновича.