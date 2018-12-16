"Это плохо закончится": экс-министр оценил шансы Зеленского и Вакарчука на президентство

В Украине нельзя избирать на пост президента людей без опыта госуправления.
Избрание шоумена Владимира Зеленского или певца Святослава Вакарчука на пост президента Украины может стать интересным экспериментом, однако закончится он плохо, заявил заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.
Как подчеркнул он во время чата в Главреде, в Украине в создавшейся ситуации нельзя избирать на пост президента людей, даже самых лучших, но которые не имеют опыта политической деятельности и государственного управления.
"Потому что система управления государством фактически разрушена. Такую эффективную систему еще предстоит создать. Хорошие, но некомпетентные люди не будут в состоянии это сделать", - пояснил эксперт.
Напомним, согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 14,6 %, за Святослава Вакарчука - 3,8%.