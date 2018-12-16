"Это плохо закончится": экс-министр оценил шансы Зеленского и Вакарчука на президентство

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук / 112 Украина

Избрание шоумена Владимира Зеленского или певца Святослава Вакарчука на пост президента Украины может стать интересным экспериментом, однако закончится он плохо, заявил заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Как подчеркнул он во время чата в Главреде, в Украине в создавшейся ситуации нельзя избирать на пост президента людей, даже самых лучших, но которые не имеют опыта политической деятельности и государственного управления.

"Потому что система управления государством фактически разрушена. Такую эффективную систему еще предстоит создать. Хорошие, но некомпетентные люди не будут в состоянии это сделать", - пояснил эксперт.

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 14,6 %, за Святослава Вакарчука - 3,8%.