Обмен пленными начался: из СИЗО Лефортово в Москве выехал кортеж - видео, обновляется

Украина и Россия обменялись пленными / Фото УНИАН

7 сентября, в субботу, Украина и Россия могут завершить долгожданный обмен пленными. Адвокат удерживаемых в Украине лиц Валентин Рыбин заявил, что процесс обмена может произйти в ближайшие часы.

Также ранее президент России Владимир Путин анонсировал масштабный обмен пленными в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, уточнив, что это станет "хорошим шагом к нормализации отношений между странами".

"Мы финализируем наши переговоры, обмен будет крупным, масштабным", — сказал Путин, уточнив, что в ближайшее время станут известны все подробности.

К слову, с самого утра 7 сентября у московского СИЗО Лефортово началась движуха, сообщили журналисты Страны из места событий.

8:50 Кортеж с предположительно украинскими заключенными выезжает из стен Лефортово.

8:42 Колонна машин выдвинулась из Лефортово.

7:47 Из Лефортово в аэропорт Внуково, откуда, по данным Страны, будут вылетать заключенные, утром субботы ехать 40 минут, через пол-Москвы. По пробкам - гораздо дольше.

Местные журналисты говорят, что это одна из причин, почему обмен не произошёл вчера, хотя было все готово. Это расстояние вчера они бы преодолели часа за 2-2,5.

7:35 В изолятор въехал микроавтобус Мерседес с представительными номерами.

7:21 К СИЗО Лефортово подъехал автобус, из которого вышли "космонавты" - спецназ конвоиров ФСБ.

Напомним:

6 сентября стало известно, что обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может начаться в субботу, 7 сентября.

Переговоры об обмене пленными будут продолжаться вплоть до 7 сентября и в формулу, о которой ранее договорились стороны - 35 на 35 - могут внести изменения.

6 сентября американский сенатор Кристофер Мерфи, который находится с визитом в Украине, заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией позволит несколько снять напряжение в отношениях между двумя странами и освободить в будущем еще больше людей.

В частности Мерфи прокомментировал освобождение фигуранта дела о катастрофе Боинга рейса MH17 Малазийских авиалиний Владимира Цемаха.

"Как правило, мы не комментируем решения судов, но мы надеемся, что после консультаций президента Зеленского с Владимиром Путиным будет уменьшено напряжение в отношениях, и надеемся, что в будущем еще большее количество украинских заложников и пленных, содержащихся в России, будут освобождены", - сказал Мерфи.

6 сентября глава Офиса президента Украины Андрей Богдан отказался публично комментировать обмен заключенными между Украиной и РФ, однако высказал свое мнение по данному вопросу.

"Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье, их воля. Это принципиально", - сказал он 6 сентября в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

5 сентября освобожденный из-под стражи под личное обязательство фигурант по делу сбитого Боинга рейса MH17, бывший "начальник ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимир Цемах включен в списки по обмену задержанными между Украиной и РФ.

"Цемах, отпущенный на свободу по решению суда в Киеве, включен в обменные списки", - сообщил агентству Интерфакс информированный источник.

4 сентября российское информагентство Интерфакс со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что процесс обмена пленными между Киевом и Москвой будет запущен до конца текущей недели. Ориентировочная дата - 7 сентября.