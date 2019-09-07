Обмен пленными начался: из СИЗО Лефортово в Москве выехал кортеж - видео, обновляется

7 сентября 2019, 09:08

Многострадальная эпопея с обменом пленными, кажись, подошла к концу. 7 сентября, в субботу, у московского СИЗО Лефортово началась настоящая "движуха".

обмен пленными
Украина и Россия обменялись пленными / Фото УНИАН

7 сентября, в субботу, Украина и Россия могут завершить долгожданный обмен пленными. Адвокат удерживаемых в Украине лиц Валентин Рыбин заявил, что процесс обмена может произйти в ближайшие часы

Также ранее президент России Владимир Путин анонсировал масштабный обмен пленными в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, уточнив, что это станет "хорошим шагом к нормализации отношений между странами".

"Мы финализируем наши переговоры, обмен будет крупным, масштабным", — сказал Путин, уточнив, что в  ближайшее время станут известны все подробности.

К слову, с самого утра 7 сентября у московского СИЗО Лефортово началась движуха, сообщили журналисты Страны из места событий.

8:50  Кортеж с предположительно украинскими заключенными выезжает из стен Лефортово. 

8:42  Колонна машин выдвинулась из Лефортово.

7:47  Из Лефортово в аэропорт Внуково, откуда, по данным Страны, будут вылетать заключенные, утром субботы ехать 40 минут, через пол-Москвы. По пробкам - гораздо дольше. 

Местные журналисты говорят, что это одна из причин, почему обмен не произошёл вчера, хотя было все готово. Это расстояние вчера они бы преодолели часа за 2-2,5.

7:35  В изолятор въехал микроавтобус Мерседес с представительными номерами. 

7:21  К СИЗО Лефортово подъехал автобус, из которого вышли "космонавты" - спецназ конвоиров ФСБ. 

Напомним:

6 сентября стало известно, что обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может начаться в субботу, 7 сентября.

Переговоры об обмене пленными будут продолжаться вплоть до 7 сентября и в формулу, о которой ранее договорились стороны - 35 на 35 - могут внести изменения.

6 сентября американский сенатор Кристофер Мерфи, который находится с визитом в Украине, заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией позволит несколько снять напряжение в отношениях между двумя странами и освободить в будущем еще больше людей.

В частности Мерфи прокомментировал освобождение фигуранта дела о катастрофе Боинга рейса MH17 Малазийских авиалиний Владимира Цемаха.

"Как правило, мы не комментируем решения судов, но мы надеемся, что после консультаций президента Зеленского с Владимиром Путиным будет уменьшено напряжение в отношениях, и надеемся, что в будущем еще большее количество украинских заложников и пленных, содержащихся в России, будут освобождены", - сказал Мерфи.

6 сентября глава Офиса президента Украины Андрей Богдан отказался публично комментировать обмен заключенными между Украиной и РФ, однако высказал свое мнение по данному вопросу.

"Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье, их воля. Это принципиально", - сказал он 6 сентября в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

5 сентября освобожденный из-под стражи под личное обязательство фигурант по делу сбитого Боинга рейса MH17, бывший "начальник ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимир Цемах включен в списки по обмену задержанными между Украиной и РФ.

"Цемах, отпущенный на свободу по решению суда в Киеве, включен в обменные списки", - сообщил агентству Интерфакс информированный источник.

4 сентября российское информагентство Интерфакс со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что процесс обмена пленными между Киевом и Москвой будет запущен до конца текущей недели. Ориентировочная дата - 7 сентября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Владимир Путин Олег Сенцов Лефортово обмен пленными Валентин Рыбин новости Украины Владимир Цемах
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:08
Ученый назвал неизбежную угрозу для Крымского моста
09:08
Обмен пленными начался: из СИЗО Лефортово в Москве выехал кортеж - видео, обновляется Видео
08:46
Специалисты оценили вероятность победы Нурмагомедова над Порье по очкам Видео
08:43
Взрыв под Тернополем: жена ректора вуза лишилась глаза
08:40
Зачем Зеленский пошел войной на Медведчука и его медиа-империю мнение
08:31
Надаль поспорит за титул US Open с Медведевым
08:20
"Удар молнии": на украинском курорте произошел серьезный пожар
08:12
Обмен пленными 7 сентября: у Лефортово в Москве ждет автобус - фото
08:00
Трамп предложил Зеленскому гешефт - СМИ Видео
07:24
Обмен пленными 7 сентября: Россия и Украина через пару часов могут совершить прорыв Видео
07:10
Сообразить на троих: лучшие позы и нужные правила для группового секса
06:49
Диллема Зеленского: почему любое решение по Цемаху не имеет правильной развязки мнение
06:17
"Не ори! За*бала, задохнись": россиянка жестоко "воспитывала" годовалую дочь, видео 18+ Видео
06:02
Смертоносный болид с Нибиру: уфологи предупредили о последней неделе перед концом света Видео
05:59
"Видео про ногу": Панин снова вызвал отвращение россиян Видео
05:33
Заговоры, агрессия и хаос: астрологи назвали самые опасные дни в сентябре Видео
05:05
Психолог дала важный совет насчет осенней меланхолии Видео
04:26
Как похудеть: диетолог назвала три "нельзя" после срыва
04:01
Эксперт рассказал, чем опасен план Путина по переговорам Украины с боевиками "Л/ДНР" Видео
03:26
Ученые назвали признак скорого инфаркта
02:52
Звезда вечернего Квартала обнажила аппетитные формы в пикантной позе
02:37
Секс в бархатный сезон: советы по правильному интиму на пляже
02:27
Сенсация на US Open: российский теннисист вышел в финал турнира
02:15
Диетологи назвали продукт, провоцирующий перепады давления
01:54
Больше тысячи останутся без работы: Киевпастранс уволит всех кондукторов Видео
01:31
"Займусь реформированием прокуратуры": Касько рассказал о планах в ГПУ Видео
01:09
Земля теряет орбиту: гравитационную аномалию помог выявить ураган Дориан Видео
00:34
"Где наша Прага?" Кличко и Богдан поспорили в прямом эфире
00:23
Как сжечь жир на животе: эксперты назвали продукты
06 сентября, пятница
23:50
"Можно ожидать от России нюансы": эксперт призвал к осторожности при обмене пленными
23:32
Литва - Украина: где смотреть, кадровые потери, прогнозы букмекеров
23:25
Изнасилование девушки водителем BlaBlaCar: мужчина предлагал пассажирам интим Видео
23:19
Денег больше: чиновник рассказал, каким категориям украинцев и на сколько поднимут зарплаты
22:57
Белорусский политик назвал Крым частью России
22:32
"Граждане - наивысшая ценность": Богдан озвучил мнение по обмену пленными
22:06
Кабмин определился с кандидатурой главы Харьковской ОГА
22:03
Эксперт рассказал, как нужно менять санкции Киева против Москвы
21:31
Радость Бориса: палата лордов Великобритании поддержала отсрочку Brexit
21:15
Джанабаева рассказала о разрыве с Меладзе
21:13
Кабмин уволил ближайшего заместителя главы МВД Авакова
20:46
Стало известно, какую кучу денег потратят на свадьбу Богомолов и Собчак
20:40
В Киеве задержали стрелявшего в троллейбусе пассажира Видео
20:19
Зеленский перелопатил состав своих советников
19:59
Российский пропагандист назвал телеведущего Дудя "борцом с перхотью" Видео
19:44
Восьмерых украинцев в СИЗО Лефортово "заморозили" для посещений - адвокат Фейгин
19:34
Бразильский футболист Шахтера отказался выступать за сборную Украины
19:27
В комитете Рады поддержали законопроект Зеленского об импичменте президента
19:22
Мать Илона Маска пришла на New York Fashion Week в украинских брендах Видео
19:21
Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян – адвокат Видео
19:19
"Завтра сделаю все, чтобы победить" - Хабиб Нурмагомедов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять