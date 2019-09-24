Суд ЕС отменил санкции против Януковича - адвокат

Виктор Янукович / president.gov.ua

Европейский суд решением от 24 сентября отменил санкции против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 гг., заявил адвокат Юрий Кирасир.

"Это является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В. Ф. Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине так в Европейском Союзе", - сообщил он в Facebook.

Генеральная прокуратура Украина официально подтвердила, что Янукович не является обвиняемым в совершении какого-либо экономического или коррупционного преступления, напомнил адвокат.

Читайте такжеКак в США и ЕС "отбеливали" Януковича: всплыли новые детали"Янукович так же не является обвиняемым в организации массовых убийств правоохранителей и митингующих в Киеве в феврале 2014 года. Напротив, все чаще появляется информация, в том числе и из-за рубежа, а также от пострадавших участников протестов, других свидетелей и очевидцев, что массовые убийства были тщательно спланированной чудовищной провокацией, организованной представителями руководства Майдана", - добавил Кирасир.

Он резюмировал, что адвокаты Януковича будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто был причастен к организации его "политического преследования и фальсификации дел в отношении него".

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Напомним, ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил о том, что беглый экс-президент готовится вернуться из России в Украину.