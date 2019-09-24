Процедура импичмента: Зеленский наложил вето на закон о ВСК

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский наложил вето на утвержденный Верховной Радой Украины закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВР (№1098).

Теперь закон готовится к рассмотрению с вето президента, говорится в карточке закона на сайте парламента.

Отметим, что 23 сентября Зеленский вернул Верховной Раде закон со своими предложениями.

Читайте такжеПочему новый закон об импичменте ничем не грозит президентуНапомним, Зеленский подписал законопроект об импичменте главы государства.

Как известно 10 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект об импичменте под №1012, поданный президентом Владимиром Зеленским. Свои голоса отдали свои голоса 245 народных избранников.

Ранее Владимир Зеленский вносил на рассмотрение Рады собственный вариант законопроекта об импичменте. Однако депутаты отказались его поддерживать, дав лишь 110 голосов при минимально необходимых 226.