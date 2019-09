"Только смелые способны выбрать мир": Трамп отвоевался и назвал главную цель США

Трамп отвоевался и выступил за мир / Reuters

24 сентября, во вторник, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее назвал условие, при котором Украине США точно даст денег, во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил о намерении прекратить американскую политику "бесконечных войн".

"США никогда не верили в наличие постоянных врагов. Мы хотим иметь партнеров, а не противников. Америка знает, что хотя все могут начать войну, только наиболее смелые способны выбрать мир", – отметил Трамп.

Также Трамп уточнил, что позиция Вашингтона "предельно ясна".

"Цель Америки не заключается в том, чтобы продолжать все эти бесконечные войны, войны, которые никогда не заканчиваются", – подчеркнул Трамп.

Кроме того, лидер США призвал страны всего мира отвергнуть глобализм и выступил в защиту национального суверенитета государств.

"Свободный мир должен охватывать свои национальные основы. Он не должен пытаться стереть или заменить их. Будущее не принадлежит глобалистам, будущее принадлежит патриотам", - подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение заморозить финансовую помощь Украине в размере 400 млн долларов как минимум за неделю до телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников. Также информацию в комментарии The Associated Press подтвердили два человека, знакомые с сутью дела.

Речь идет о телефонном разговоре с президентом Украины Володимиром Зеленским, в ходе которого, как утверждает TWP, Трамп настаивал на расследовании дела Байдена. За несколько дней до этого звонка, который состоялся 25 июля, Трамп приказал заморозить помощь Украине. Средства были разморожены в связи с приближающимся концом финансового года.