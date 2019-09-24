"Только смелые способны выбрать мир": Трамп отвоевался и назвал главную цель США

Лидер США призвал страны всего мира отвергнуть глобализм и выступил в защиту национального суверенитета государств.
24 сентября, во вторник, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее назвал условие, при котором Украине США точно даст денег, во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил о намерении прекратить американскую политику "бесконечных войн".
"США никогда не верили в наличие постоянных врагов. Мы хотим иметь партнеров, а не противников. Америка знает, что хотя все могут начать войну, только наиболее смелые способны выбрать мир", – отметил Трамп.
Также Трамп уточнил, что позиция Вашингтона "предельно ясна".
"Цель Америки не заключается в том, чтобы продолжать все эти бесконечные войны, войны, которые никогда не заканчиваются", – подчеркнул Трамп.
Кроме того, лидер США призвал страны всего мира отвергнуть глобализм и выступил в защиту национального суверенитета государств.
"Свободный мир должен охватывать свои национальные основы. Он не должен пытаться стереть или заменить их. Будущее не принадлежит глобалистам, будущее принадлежит патриотам", - подчеркнул Трамп.
Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение заморозить финансовую помощь Украине в размере 400 млн долларов как минимум за неделю до телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников. Также информацию в комментарии The Associated Press подтвердили два человека, знакомые с сутью дела.
Речь идет о телефонном разговоре с президентом Украины Володимиром Зеленским, в ходе которого, как утверждает TWP, Трамп настаивал на расследовании дела Байдена. За несколько дней до этого звонка, который состоялся 25 июля, Трамп приказал заморозить помощь Украине. Средства были разморожены в связи с приближающимся концом финансового года.