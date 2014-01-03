Суд по делу Власенко перенесли: протестующие заглушили судью

Рассмотрение уголовного производства по обвинению защитника экс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко в избиении его бывшей жены Наталии Окунской Печерский районный суд Киева перенес на 10 января.

Соответствующее решение приняла коллегия судей во главе с судьей Олегом Белоцерковцем, удовлетворив таким образом ходатайство Власенко о допуске в качестве его защитника адвоката Анну Боряк, пишет УНИАН.

В связи с тем, что она отсутствовала в зале заседания, суд объявил перерыв до 10.00 10 января.

Власенко в суде заявил, что в соответствии с нормами действующего УПК, подготовительное рассмотрение уголовного производства должно осуществляться одним судьей, а не тремя судьями (кроме председателя, в состав коллегии входят председатель Печерского райсуда Инна Отрош и судья Анатолий Карабань - ред.).

Кроме того, Власенко отметил, что в декабре 2010 года судья Отрош обратилась в СБУ с заявлением о том, что вроде бы бывший нардеп Власенко отправлял ей смс-сообщения с угрозами.

Таким образом, как отметил Власенко, "судья Отрош является предвзятым судьей, которая имела личный конфликт со мной и имела внеслужебные отношения с так называемой потерпевшей Окунской".

При этом, в начале заседания митингующие на улице так сильно били по стеклам судебного кабинета, что заглушали выступления участников процесса.

Ранее "Главред" сообщал, что первый замлидера партии " Батькивщина" Александр Турчинов заявил, что власть планирует арестовать Власенко, чтобы лишить Тимошенко защиты.



Он напомнил, что бывшая жена Власенко Наталья Окунская через пять лет подала против него иск, обвинив своего бывшего мужа в избиении.



Также напомним, что суд отпустил Власенко под залог в 22 тыс. 940 гривен и разрешил ездить в Харьков к Тимошенко.