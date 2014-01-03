В центре Киева избили нардепа-свободовца, опубликованы фото

Андрей Ильенко вернулся в райуправление милиции весь окровавленный.
Об этом сам нардеп написал на свой странице в Facebook, опубликовав фото.
"Только что на выходе из Шевченковского РУВД на Прорезной на меня и адвоката Сидора Кизина было совершено нападение. Били профессионально. Сейчас мы в том же РУВД", - написал Ильенко
Ранее "Главред" сообщал, что это уже не первое нападение на Ильенко. Так, в ночь на 11 декабря, когда бойцы "Беркута" предприняли попытку разгона Евромайдана, Ильенко был избит вместе с помощником Максимом Токаревым.
Напомним, что в ночь12 декабря в Чугуеве Харьковской области неизвестные сожгли джип свободовца Игоря Швайки. Огнем уничтожен был двигатель и салон его автомобиля Mitsubishi L200.
фото: Facebook Андрея Ильенко