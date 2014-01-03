Яценюк об избиении нардепа Ильенко: милиция нанимает бандитов

Ответственность за избиение нардепа-свободовца Андрея Ильенко и адвоката Сидора Кизина лежит на главе МВД Виталии Захарченко, а нападение произошло по "наводке" милиции.



Об этом написал на своей странице в Facebook лидер фракции "Батькивщина" в Раде Арсений Яценюк. Также он считает, что против министра внутренних дел должны быть введены санкции.



"Захарченко должен стать одним из первых в перечне украинских чиновников, которые попадут под персональные визовые и финансовые санкции со стороны США и ЕС. Не может ступать на европейскую землю нога человека, который имеет статус руководителя полиции и, в то же время, нанимает бандитов для избиения оппозиционеров", - считает политик.

"Разве не красноречиво, что нападение на народного депутата Андрея Ильенко и адвоката Сидора Кизина произошло прямо на пороге райотдела милиции по ее очевидной наводке?" - также отметил Яценюк.



Напомним, по словам самого Ильенко, нападение на него и на Кизина произошло возле здания Шевченковского райуправления МВД в Киеве.



В "Свободе" нападение назвали покушением на жизнь, а в милиции, в то же время, отрицают, что политик и адвокат были избиты непосредственно возле их отделения.

