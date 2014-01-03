Тягнибок рассказал о состоянии избитого Ильенко

У избитого нардепа-свободовца Андрея Ильенко диагностируют сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

По его словам, адвокату-свободовцу Сидору Кизину в 17-й больнице в отделении политравмы зашили 5-сантиметровую рваную рану правой щеки, а Ильенко диагностируют сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

"Обследование продолжается", - уточнил лидер "Свободы".

Напомним, что в "Свободе" нападение назвали покушением на жизнь, а в милиции, в то же время, отрицают, что политик и адвокат были избиты непосредственно возле их отделения.

А лидер фракции "Батькивщина" в Раде Арсений Яценюк заявил, что ответственность за избиение Ильенко и Кизина лежит на главе МВД Виталии Захарченко, а нападение произошло по "наводке" милиции. Он также считает, что против министра внутренних дел должны быть введены санкции.

Фото: Facebook Лариса Лавренчук, видео: tsn.ua