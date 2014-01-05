Автомайдан пикетировал загородный дом Захарченко: опубликованы фото

Активисты Евромайдана устроили пикет загородного дома министра внутренних дел Виталия Захарченко, расположенного в селе Подгорцы, под Киевом.

Об этом сообщили участники акции, которые выложили фото в Facebook.

"Люди у ворот Захарченко: Мы не простим кровь Татьяны Чорновол", - говорится в сообщении активистов.

Кроме непосредственно пикета, участники акции "на память" обклеили ворота имения наклейками с надписью "Собственность бандитов".

Позже стал известно, что от дома Захарченко Автомайдан направился "в гости" к Дмитрию Табачнику.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня, несмотря на отказ оппозиции собирать масштабные акции, на Евромайдане, собрались тысячи людей, которые вместе помолились за здоровье Татьяны Чорновол.

Фото: Facebook.com/маєтокзахарченко