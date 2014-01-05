Автомайдан устроил пикет двухэтажной квартиры Табачника: опубликованы фото

После визита к загородному дому главы МВД Виталия Захарченко участники Автомайдана устроили пикет городской квартиры министра образования Дмитирия Табачника.

Об этом активисты сообщили на странице Автомайдана в Facebook.

Акция состоялась у дома на улице Ярославов Вал, 28, в историческом центре Киева, где находится двухэтажная квартира Табачника.

По словам одного из активистов, Дмитрия Булатова, возмущенные участники акции скандировали "Собачник!".

Напомним, после разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября глава Минобразования обратился к студентам с просьбой не срывать учебный процесс.

Кроме того, в своем обращении Табачник упрекнул студентов побитыми на Майдане милиционерами.

"Пожалуйста, только без насилия, без грубости. Потому что сегодня в больницах города Киева находятся с тяжелыми повреждениями 52 правоохранителя - а это тоже молодые люди, у которых тоже есть родители, - и четверо протестующих. И это говорит о том, что нарушение законодательства и насилие было несоразмеримо" , - добавил он.

Фото: Facebook