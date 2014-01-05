Автомайдан по дороге к Захарченко "подвинул" милицию: опубликовано видео

Участникам Автомайдана по дороге к дому главы МВД пришлось столкнуть с дороги милицейскую машину.
Участникам Автомайдана на пути к загородному дому Виталия Захарченко пришлось убирать с дороги милицейскую машину.
Об этом сообщает ТСН.
Как сообщили активисты, по дороге колонну Автомайдана несколько раз останавливали милицейские патрули, а возле дома Захарченко дорогу активистам преградила милицейская машина.
Автомобилисты вышли из машин и сдвинули ее с дороги.
Напомним, как сообщал "Главред", у дома Захарченко активисты провели небольшой пикет, обклеили ворота наклейками "собственность бандитов", и уехали к двухэтажной квартире главы Минобразования Дмитрия Табачника.
Видео: ТСН