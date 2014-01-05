Автомайдан по дороге к Захарченко "подвинул" милицию: опубликовано видео

Участникам Автомайдана на пути к загородному дому Виталия Захарченко пришлось убирать с дороги милицейскую машину.

Об этом сообщает ТСН.

Как сообщили активисты, по дороге колонну Автомайдана несколько раз останавливали милицейские патрули, а возле дома Захарченко дорогу активистам преградила милицейская машина.

Автомобилисты вышли из машин и сдвинули ее с дороги.

Напомним, как сообщал "Главред", у дома Захарченко активисты провели небольшой пикет, обклеили ворота наклейками "собственность бандитов", и уехали к двухэтажной квартире главы Минобразования Дмитрия Табачника.

Видео: ТСН