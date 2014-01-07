Патриарх Кирилл молится за Украину: есть угроза раскола нации

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится за украинцев каждый день и переживает, что события на Евромайдане могут привести к расколу нации.

Об этом он заявил в интервью скандальному российскому журналисту Дмитрию Киселеву на канале Россия, сообщает РИА Новости.

"Я молюсь за Украину, я молюсь за этот народ. Я понимаю, что существует угроза разделения нации. Угрозы очередного витка гражданской конфронтации. Вообще то, что мы сейчас видим, – это революционная ситуация", – заявил патриарх.

В то же время он осудил украинских священников, которые молятся на баррикадах в Киеве и подчеркнул, что представители церкви не могут принимать участия в политических программах.

Самих украинцев Кирилл призвал к миру и спокойствию.

"Церковь не может обращаться с политическими программами. И когда на баррикадах появляются священники, которые подзуживают народ, то это не церковное послание", – подытожил предстоятель РПЦ.

Как ранее писал "Главред", в своем новогодням послании Кирилл выразил надежду, что последние события в Украине – акции Евромайдана – не ослабят духовного единства исторической Руси, а братские отношения россиян и украинцев будут развиваться.