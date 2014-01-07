Добкин пообещал сделать подарок злому Задорнову

Харьковский губернатор Михаил Добкин раскритиковал выступление российского юмориста Михаила Задорнова.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"У Задорнова кризис жанра. Глупое выступление. Мы у себя сами разберемся. P.S. Надо ему пену для бритья выслать. Может он из-за этого злой?", - заявил губернатор.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, в интервью Радио Неформат Михаил Задорнов, в частности, поинтересовался, не разбежались ли с Майдана "еврохохлы".

Также он заверил, что "Россия не желает делать из Украины колонию", поскольку "та ничего не производит".

"У меня есть пенка для бритья, ей невозможно бриться. Их конфеты невозможно есть", - отметил, в частности, Задорнов.

Эти высказывания вызвали возмущение многих украинских политиков, однако официальный МИД отказался их комментировать, поскольку юморист не является политическим деятелем.

Стоит также отметить, что ранее Михаил Добкин не раз выражал свое отрицательное отношение к Евромайдану.