Кличко: оппозиции необходим единый кандидат на выборах президента

Виталий Кличко продолжает настаивать на выдвижении единого кандидата от оппозиции уже в первом туре президентских выборов.

Об этом лидер УДАРа заявил со сцены Евромайдана, передает пресс-служба партии.

"Когда мы объединяемся – мы сила. Объединившись на Майдане, в политике, только объединив наши усилия, мы победим", - подчеркнул он.

Также политик отметил, что участники Евромайдана не раз спрашивали его о президентских выборах.

"Все говорят о полной смене власти, и спрашивают, способна ли оппозиция выдвинуть единого кандидата", - отметил лидер Кличко.

В свою очередь, лидер УДАРа выразил уверенность, что единый кандидат необходим для победы оппозиции.

"Демократические силы должны выдвинуть и поддержать единого кандидата на президентских выборах. Я об этом заявил давно, и мнения своего не изменил. Как мы можем говорить о единой команде, когда будет идти несколько кандидатов? Разве не это сегодня нужно власти, чтобы растянуть голоса и во втором туре устроить жестокий сюрприз?", - отметил Кличко.

Кроме того, он подчеркнул, что власть будет давить всех, чтобы во второй тур вышел технический кандидат.

"Как мы можем говорить, что идет от оппозиции несколько кандидатов, чтобы якобы обезопасить того, кто потом выиграет? Не надо иллюзий – мы должны быть ответственными и не допустить этого", - сказал Кличко.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк сообщил, что три оппозиционных партии договорились, что будут поддерживать единого кандидата только во втором туре президентских выборов.