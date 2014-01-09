Майдан, Россия и выборы: главные политические интриги Украины в 2014 году

В 2014 году Украину ждет множество важных политических событий, но определяющими в жизни страны будут две интриги. Такое мнение выразили опрошенные "Главредом" эксперты.

Первая – развязка протестов на Майдане: чем они завершатся и к каким последствиям приведут. Вторая интрига - избирательная кампания и выборы Президента 2015 года. Во внешней политике страны, по мнению экспертов, также остается загадка – дальнейшие отношения с Россией и Евросоюзом.

Опрошенные же нами нардепы несколько иначе комментируют этот вопрос. Так, регионал Михаил Чечетов считает главной интригой то, что вскоре Майдан заявит о своей усталости от тройки оппозиционных лидеров и выдвинет своего собственного кандидата в президенты. "Ударовец" Виктор Чумак, как и политологи, основной интригой называет дальнейшее развитие сложившегося политического кризиса в Украине. В свою очередь, депутат от "Батьківщини" Геннадий Москаль вовсе не берется ничего предсказывать в нашей стране "при непрогнозируемой власти и правоохранительных органах".

Предлагаем больше мнений экспертов и депутатов насчет главных политических интриг 2014 года.

Политолог Владимир Цибулько:

Первая интрига 2014 года – досрочные президентские и парламентские выборы. Но, думаю, досрочных президентских выборов не будет, потому что за год до выборов проводить досрочные неразумно. Есть масса законодательных лазеек, позволяющих избежать досрочных выборов президента. А то, что будут досрочные парламентские выборы, не исключено. Это может быть одной из интриг и одной из политтехнологий.

Второй интригой станет развязка сюжета с Майданом. Будет ли это создание мощного общественного движения, или же появится несколько новых политических партий – увидим на протяжении года.

Третья интрига – международный фактор в президентской кампании. Вернется ли Янукович к активным переговорам с Евросоюзом? Если нет, то его политические перспективы сужаются. Поэтому основной внешнеполитической интригой станут отношения с ЕС. По сути, отношения с Россией и Китаем уже нормированы, а остается нормировать отношения с Евросоюзом. На мой взгляд, следует ждать совершенно нового переговорного сценария. И, возможно, ЕС поймет тезис о том, что политическую ассоциацию все-таки нужно отделить от зоны свободной торговли и подписать политическую ассоциацию, а потом уже формировать ЗСТ.

Однако, в целом, думаю, фактор Майдана станет в 2014 году основным творцом сценариев.

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:

Основные политические интриги 2014 года будут связаны, прежде всего, с судьбой Майдана. Как он дальше будет развиваться, как будет трансформироваться? Останется ли он в центре Киева? Или же власти все-таки удастся его убрать? Это будет одна из главных интриг года, по крайней мере, как минимум, первого полугодия.

Вторая интрига будет связана с подготовкой к президентским выборам. Вокруг этой темы уже сейчас разворачивается достаточно серьёзная идеологическая и политическая борьба. Оппозиция еще в прошлом году выдвинула идею досрочных выборов президента. Но пока что для этого нет правовых оснований. Похоже, это уже поняла и оппозиция. Она уже начала искать эти основания, но пока не очень успешно. Аргументация не серьезная. По крайней мере, это касается тех идей, которые появляются, к примеру, идеи Бригинца (о президентских выборах уже в этом году - ред.) (они просто говорят о невнимательности и неопытности этого депутата – Конституцией четко определена дата президентских выборов, а он просто не дочитал текст). Что касается идеи Яценюка о проведении выборов в октября – для этого необходимо менять Конституцию. А это тоже непросто.

Потому будет идти борьба, связанная не только с датой президентских выборов (думаю, тут оппозиция вряд ли добьется успехов), но и с подготовкой к президентским выборам. Потому что, так или иначе, будет подниматься вопрос о внесении изменений в закон о выборах президента. Другой вопрос – насколько существенными будут данные изменения, или же они будут чисто техническими. Наиболее острая борьба будет вокруг формирования нового состава ЦИК, поскольку от этого состава в большей степени будет зависеть легитимация результатов выборов.

Третья интрига этого года будет связана с Конституцией и внесением в нее изменений. Скорее всего, до конца года (раньше – вряд ли), вероятнее всего, осенью появится текст официальных предложений. И, безусловно, вокруг этого будет серьезная дискуссия. Кроме того, тема конституционных изменений уже является предметом дискуссии, с точки зрения путей выхода из нынешнего политического кризиса. Уже и оппозиция поддерживает идею возвращения к парламентско-президентской системе. Но будет ли результат? В этом я сомневаюсь. Но тема будет обсуждаться на протяжении всего года.

А во внешней политике основные проблемные вопросы, скорее всего, будут связаны с отношениями с Россией. Возможно, не сразу, а ближе к концу года будет подниматься тема формализации отношений с Таможенным союзом, а, может, и больше – будет широкая дискуссия об участии Украины в Евразийском экономическом союзе, который будет создаваться в 2015 году.

Дискуссия будет, но не уверен, что обязательно будут политические решения о вступлении в Таможенный или Евразийский союз. Относительно этих вопросов готового сценария нет у руководства страны. Но есть приверженцы данной идеи, которые будут подталкивать Януковича (причем подталкивать и в Москве, и внутри страны). Так что, в целом, во внешней политике эта тема будет ключевой.

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко:

Главная интрига – будущие выборы. Именно она детерминирует все политические обстоятельства. Это касается и определения единого кандидата от оппозиции.

Это переключает и на экономику, то есть, каким будет реальное экономическое положение Украины.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала:

Нас ждут несколько серьезных событий, которые определят не только судьбу президентских выборов, если они состоятся в 2015 году, а не раньше или позже. Основным внешнеполитическим моментом будет то, как будут выстраиваться отношения с Россией, насколько Украина будет интегрирована в те процессы, которые Российская Федерация и ее руководство пытаются проводить на постсоветском пространстве. Главный вопрос – насколько Украина как государство сможет защитить себя от рисков утраты суверенитета. А такие тенденции, по моему мнению, сейчас прослеживаются.

В европейском направлении сложно ждать серьезного прогресса при действующей власти. Так как ЕС уже заявил, что только после смены власти возможны вопросы подписания или неподписания соглашений. Но пока что, к счастью, европейский вопрос остается для Украины открытым. Это неплохо, ведь остается возможность выбора.

Внутри страны, безусловно, вопрос "номер один" – протестное движение, которое почему-то все, на мой взгляд, ошибочно называют Евромайданом. Евромайдан, по-моему, только символ этого движения в Киеве. Люди выходят и в других городах по стране – где-то больше, где-то меньше. Это протестное движение против существующей системы власти. Интересно, какими будут его последствия.

И 2014 год сможет дать самый важный ответ: какой Украина будет в 2015, 2016, 2017 году и т.д., через десятилетие… Результаты протестного движения будут самыми важными, на мой взгляд, для будущего страны и граждан.

Также важный, очень чувствительный для граждан момент – социально-экономическая ситуация в Украине. Интрига в том, каким образом правительство, которое довело страну до такого состояния, как сегодня, планирует улучшать социально-экономическую ситуацию.

Все перечисленные факторы будут ключевыми. И все это будет заточено на президентские выборы. И Российская Федерация, и Евросоюз, и последствия протестного движения, и социально-экономическая ситуация – все это будет направлено на 2015 год.

Нардеп от Партии регионов Михаил Чечетов:

Нам бы хотелось того же, чего хочется всему украинскому народу – чтобы этот год был спокойным и стабильным. Чтобы страна, получившая мощнейшую поддержку от России, могла динамично развиваться в условиях стабильности, наращивать экономический потенциал и конвертировать его в повышение социальных стандартов. У нас все для этого есть.

Поэтому хотелось бы, что оппозиция не плела интриги и не вставляла палки в колеса экономического движения Украины.

Думаю, что главная интрига будет проявляться с приближением президентских выборов. У оппозиции уже был фальстарт. Майдан – это фальстарт президентских выборов, когда сорвались трое лидеров оппозиции. Они все время будут пытаться выпрыгивать – то один, то другой, то третий. Хотя, на мой взгляд, они уже полностью дискредитировали себя в глазах Майдана. И сегодня он хочет развить народного кандидата в президенты. Майдан уже не хочет видеть этих трех политических авантюристов – Кличко, Тягнибока и Яценюка, а хочет выдвинуть народного кандидата в президенты от Майдана, сбросив с пьедестала этих троих. Это, думаю, будет главной интригой года.

Во внешней политике особых интриг ждать не стоит. У нас есть Внешнеполитическая доктрина, согласно которой мы выстраиваем нормальные цивилизованные партнерские отношения с учетом наших национальных интересов со всеми странами – и с Россией, и с Таможенным союзом, и с Евросоюзом, и с Китаем. Мы не ищем врагов – мы ищем друзей, партнеров, наших симпатиков.

Народный депутат от "УДАРа" Виктор Чумак:

Главная интрига – развитие общественно-политического кризиса, который сегодня сложился в Украине. Это системный глубинный кризис, который не может ничем не закончиться. Выход я вижу в том, что, вероятно, до конца года мы выйдем на какой-то формат нового общественного договора между властью и общественностью. До конца года это будет четко проявляться, потому что существующие сегодня протестные настроения уже невозможно погасить полностью. Наоборот, они могут только нарастать.

Относительно ожидаемых событий и интриг… Совсем скоро будет очень интересная Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, где будет рассматриваться вопрос Украины. Интересно, как глобальные игроки оценят ситуацию в Украине, как они реагируют на происходящее.

Также интересно, как пройдет мартовский саммит Украины и ЕС, что произойдет до этого периода, какую политику будет проводить Партия регионов, какой формат ЕС сможет предложить Украине. Вопрос в другом – а состоится ли этот саммит?

Другая интрига касается Конституции. Сегодня у политических лидеров зреют серьезные мысли относительно изменения Конституции, в частности, возвращение к Конституции 2004 года. Но и та Конституция 2004 года несовершенная и предусматривает немало проблем, с которыми мы уже сталкивались на практике. Потому, наверное, есть необходимость выходить на новый формат Конституции, которая должна быть поддержана не только политическими элитами, но и гражданским обществом. Это и может привести к изменению правил общественного договора в стране.

Майдан будет оставаться фактором всех событий. Он уже не территория, ограниченная несколькими улицами, а явление. И это явление распространено уже практически по всей стране. Майдан пробудил чувство собственного достоинства у определенных групп населения, которое уже не утратится. Пример тому – пикетирование донецкого регионального отделения Министерства доходов и сборов, которое касалось защиты фермеров Донецкой области. И такие точечные проявления Майдана будут продолжаться. Майдан убрал главный страх – страх репрессивных институтов власти. Хотя власть все еще пытается этими репрессивными институтами прибить и унизить чувство достоинства и свободы.

Все эти тенденции будут превалировать в 2014 году.

Серьезная опасность может исходить от соседей и тех людей, которые играют на раздел страны (а этот сценарий серьезно продвигается). Об этом говорили Медведев, Клюев и другие политики в Украине (Святаш, Добкин и т.д.), об этом говорил и патриарх Кирилл. Все это может привести к провокациям, способным повлечь за собой более серьезное общественное противостояние.

Народный депутат от ВО "Батьківщина" Геннадий Москаль:

Я – не Ванга и не Глоба, я не могу предсказать и спрогнозировать что-то в нашей стране. Ведь и в 2013 году говорили, что власть сильна как никогда, а в итоге она расшаталась так, что чудом устояла на ногах. Сегодня такая политическая ситуация, что политические потрясения могут начаться просто из-за того, что кто-то кому-то в троллейбусе или маршрутке наступил на ногу. Потому сегодня ничего невозможно предвидеть. Кто мог предвидеть, что дебилизм победит ум, честь и совесть украинской милиции, что она пойдет бить детей 30 ноября. Кто мог это предугадать? Даже Глоба, Мессинг и Ванга такого бы предугадать не смогли бы! Потому что это просто не укладывается в уме.

Сегодня пройти правительственный квартал невозможно, заблокированы все транспортные магистрали. Хотя статья Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за блокирование. Но блокирует же милиция, внутренние войска, проверяют документы. Разве в стране чрезвычайное положение? И таких примеров, которых невозможно объяснить с точки зрения логики, сейчас немало. Где гарантия, что завтра еще какой-то дебил не вытворит чего-то в системе МВД, не пойдет на штурм, не будет жечь автомобили, бить активистов?

Все это может накапливаться, и в итоге вне всяких прогнозов образуется гремучая смесь. Прогнозировать что-то можно, когда прогнозирована власть и правоохранительные органы. А оказывается, что не министр руководит, а Сивкович и Попов. А где гарантия, что завтра не появится еще какой-то Попков и Савкович, которые будут иначе руководить милицией? Ну как в такой стране можно что-то прогнозировать?!