Евромайдан готовит пикет крымской дачи скандального журналиста Киселева

Представители крымского Демократического альянса 10 января отправятся в Коктебель в гости к заместителю генерального директора всероссийской государственной телерадиокомпании, генеральному директору российского международного информационного агентства "Россия сегодня", тележурналисту Дмитрию Киселеву.

Символические поздравления и передача реального подарка Киселеву состоится в 10:00 по адресу: Феодосия, поселок Коктебель, улица Айвазовского, возле дома 19-а, сообщают Аргументы недели. Крым.

"Киселев нынче на заработках в Москве. Нас глубоко тронули его репортажи о событиях в Украине. Мы собираемся передать Дмитрию пожелания от украинского народа и, конечно, подарок!" – сообщили организаторы мероприятия.

По словам организаторов, цель акции – напомнить скандальному российскому журналисту, что его дом стоит на украинской земле.

"Украина – страна свободных людей. Мы уже не терпим лжи – она осталась в прошлом году. Мы едем в Коктебель, чтобы напомнить Киселеву, что его дом стоит на украинской земле. Поэтому, когда он решится к нам сюда приехать, мы обязательно его встретим. Мы посмотрим ему в глаза и спросим: "Дима, ты не заврался?" – заявил глава крымской организации Демальянса и один из организаторов Евромайдана в Симферополе Сергей Мокренюк.

По данным издания, в интервью программе "Поместье" на ГТРК "Крым" Дмитрий Киселев признался, что взял в аренду земельный участок в Коктебеле за 10 тысяч долларов в 2002 году. Площадь выстроенного дома составляет 120 квадратных метров.

Как ранее писал "Главред", в прошлом году Дмитрий Киселев допусти ряд скандальных телесюжетов и заявлений о событиях в Украине и на Евромайдане в своей программе "Вести недели" на телеканалах "Россия" и "Россия 24" и острую критику власти Украины за ее евроинтеграционные устремления.

Фото: infotravel.com.ua